Burna sjednica o budućnosti Poljuda. Emeritus Mihanović: "Ovakva sanacija stadiona vrijedi još dvije godine..."

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, posvećenoj pitanju budućnosti stadiona Poljud, vijećnik SDP-a Danijel Kukoč upozorio je na potrebu jasnijeg i razumljivijeg komuniciranja stručnih informacija prema javnosti i vijećnicima.

Obraćajući se profesoru i stručnjaku koji je sudjelovao u raspravi, Kukoč je istaknuo kako bi upravo mišljenje stručnjaka trebalo imati ključnu težinu pri donošenju odluka, ali i da odgovori građanima moraju biti jednostavni i razumljivi. "Vas kao profesora i stručnjaka trebali bismo najviše cijeniti kako bismo mogli donositi određene odluke. Mi se ovdje moramo spustiti na najnižu razinu, ljudi moraju dobiti odgovore, a vaša prezentacija bila je takva da nitko od nas ništa nije razumio. Iz vaše diskusije zaključio sam da je sanacija moguća te da je, bez utjecaja više sile, sigurnost na stadionu zadovoljavajuća", kazao je Kukoč.

Mihanović: "Za dvije godine vrijedit će nova pravila"

Na Kukočevo izlaganje nadovezao se Mihanović, koji je upozorio na važan vremenski okvir kada je riječ o važećim pravilima i sigurnosnim standardima za stadion Poljud. "Za životni vijek od 50 godina, za dvije godine to o čemu vi govorite više neće vrijediti, a ako dođe do rekostrukcije, onda vrijede nova pravila", rekao je Mihanović.

Pritom je dodatno pojasnio razliku između sanacije i rekonstrukcije objekta.

Razlika između sanacije i rekonstrukcije

Kako je istaknuo Mihanović, sanacija se smatra redovnim održavanjem, dok je rekonstrukcija znatno opsežniji zahvat. To u praksi znači da u slučaju sanacije sadašnja pravila vrijede još dvije godine, kada će Poljud navršiti 50 godina starosti. S druge strane, u slučaju veće rekonstrukcije, primjenjivala bi se nova sigurnosna pravila.