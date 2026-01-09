FOTOGALERIJA Bijeli se još jedan grad u Dalmatinskoj zagori

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji, a jutros je zabijelio Imotski te šire imotsko područje. Zimski ugođaj brzo je prekrio ulice, krovove i zelene površine, a oborina se povremeno pojačava.

Skliski kolnici, moguća poledica i magla

HAK upozorava da su kolnici u većem dijelu zemlje mokri i skliski, uz mogućnost poledice, osobito na dionicama gdje se oborina može zalediti na hladnoj podlozi. Mjestimice se bilježi i magla, pa je vidljivost na pojedinim cestama smanjena.

Zbog zimskih uvjeta, na nekim je cestama uvedena zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme. Među dionicama koje se navode su i DC1 Udbina–Gračac–Knin te Solin–Klis. Na terenu su ekipe zimske službe, provodi se čišćenje i posipavanje, no vožnja može biti sporija i zbog vozila zimske službe.

A1 otvorena, ali uz zimske uvjete na jednom dijelu

HAK navodi da je autocesta A1 Zagreb–Split–Šestanovac otvorena za sve skupine vozila, ali uz napomenu da su zimski uvjeti na dionici Šestanovac–Ravča.

U nastavku donosimo fotografije iz Imotskog koje najbolje pokazuju kako je grad jutros izgledao pod snijegom.