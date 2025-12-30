Barbara Matić otkriva gdje će dočekati Novu godinu i zašto želi zaboraviti iz 2025.

Poznata džudašica Barbara Matić (30) dugo će pamtiti 2025. jer pred sam kraj godine u Kalada etno selu nedaleko od Splita udala se za Filipa Đinovića (29), srpskog džudaša i međunarodnog suca u toj borilačkoj vještini. Kako je Barbara rekla u ekskluzivnom razgovoru za Gloriju, njihova je ljubavna priča započela nedavno, ali prvi su se put upoznali prije desetak godina na jednom turniru. Kad ih je život ponovno spojio, znali su da ga žele provesti zajedno, a sa suprugom će dočekati i Novu godinu.

Uoči ulaska u 2026. godinu, zamolili su je da ispuni Glorijin novogodišnji leksikon i odgovori na šest pitanja koja zaokružuju godinu iza nje, ali i otkrivaju njezina očekivanja, želje i male osobne rituale za ono što dolazi.

Između ostalog, otkrila je što će promijeniti u 2026. godini, kao i za koga je rezerviran prvi poljubac u 2026.

Cijeli leksikon možete pročitati OVDJE.