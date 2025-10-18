FOTO Pogledajte kako je izgledalo čarobno vjenčanje Barbare Matić

Hrvatska olimpijska pobjednica i dvostruka svjetska prvakinja u judu, Splićanka Barbara Matić, uplovila je u bračne vode. U intimnom krugu obitelji i prijatelja, udala se za srpskog judaša, trenera i međunarodnog suca Filipa Đinovića.

Svadbeno slavlje održano je u poznatom hotelu na splitskoj Zapadnoj obali.

Barbara i Filip svoju su vezu javno potvrdili tek ovog proljeća, iako su se već dulje vrijeme mogli vidjeti zajedno na sportskim natjecanjima i judo događanjima. Ljubav ih je spojila na tatamiju, a sada su svoju priču zaokružili brakom.

Dan nakon vjenčanja, Barbara je na svom Instagramu podijelila fotografije.

