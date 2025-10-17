Svadba u Splitu: Barbara Matić se udala za srpskog trenera Filipa Đinovića

Hrvatska olimpijska pobjednica i dvostruka svjetska prvakinja u judu, Splićanka Barbara Matić, uplovila je u bračne vode. U intimnom krugu obitelji i prijatelja, udala se za srpskog judaša, trenera i međunarodnog suca Filipa Đinovića.

Svadbeno slavlje održano je u poznatom hotelu na splitskoj Zapadnoj obali, a atmosfera je, prema doznajemo, bila ispunjena emocijama, smijehom i glazbom u znaku dalmatinskog štiha.

Barbara i Filip svoju su vezu javno potvrdili tek ovog proljeća, iako su se već dulje vrijeme mogli vidjeti zajedno na sportskim natjecanjima i judo događanjima. Ljubav ih je spojila na tatamiju, a sada su svoju priču zaokružili brakom.

Barbara Matić, inače ponos splitskog sporta i članica JK Pujanke, u karijeri je ostvarila niz povijesnih uspjeha za hrvatski judo — među kojima zlato na Svjetskim prvenstvima 2021. i 2022. godine, te olimpijsko zlato iz Pariza 2024.

