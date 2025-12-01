Barbara Matić ponovno u bijelom, priredila drugo slavlje u Beogradu

Hrvatska judašica i olimpijska pobjednica iz Pariza 2024., Barbara Matić, početkom listopada u Splitu se udala za svog partnera, srpskog judaša Filipa Đinovića, izrekavši mu sudbonosno "da". Ceremonija je bila intimna i održana na otvorenom. Barbara je zasjala u raskošnoj vjenčanici, dok je Filip odabrao klasično crno odijelo.

Nekoliko tjedana poslije mladenci su priredili i drugo slavlje, ovoga puta u Beogradu, Đinovićevu rodnom gradu. Proslava je organizirana u jednom od tamošnjih restorana, a za prvi ples odabrali su bezvremensku pjesmu Olivera Dragojevića "Vjeruj mi".

Gosti, ali i brojni pratitelji na društvenim mrežama, primijetili su da je Barbara doslovno blistala od sreće te oduševila modnim kombinacijama. Večer je otvorila dugom, elegantnom vjenčanicom, a potom se presvukla u kraću, efektnu haljinu koja je dodatno naglasila njezin vedar, slavljenički sjaj.