Svadba je gotova, a prezime? Barbara Matić konačno otkriva

Lani u Parizu osvojila je zlatno odličje na Olimpijskim igrama, a ove godine je splitska džudašica Barbara Matić (30) ostvarila ljubavni trijumf. U Kalada etno selu nedaleko od Splita ovih se dana udala za Filipa Đinovića (29), srpskog džudaša i međunarodnog suca u toj borilačkoj vještini

Njihova je ljubavna priča započela nedavno, ali prvi su se put upoznali prije desetak godina na jednom turniru. Kad ih je život ponovno spojio, znali su da ga žele provesti zajedno. Nije dugo trebalo da dođe do zaruka, koje su, kažu, bile intimne i jednostavne, a vjenčanje su isplanirali uz pomoć organizatorice Anite iz Croatia4you Weddings. Znali su da neće biti tradicionalnih običaja, pa tako nije bilo barjaktara, zahvalnica, zavjeta... Željeli su biti okruženi prirodom, u mirnom ambijentu, daleko od znatiželjnih pogleda, s predivnim vizurama mora i odličnom atmosferom, a upravo to su i - dobili, piše Glorija.

"Bilo je stvarno emotivno i lijepo, a budući da nismo pisali zavjete, na trenutke spontano i smiješno. Filipu se lokacija posebno svidjela, a i meni je bilo važno da ne bude klasična sala za vjenčanje. Htjeli smo ležerniji ugođaj", govori Barbara i dodaje kako je na vjenčanju bilo stotinjak uzvanika, članova obitelji i najbližih prijatelja, jer su taj dan željeli podijeliti s onima koji su im najvažniji. Tako je Barbarina kuma bila njezina sestra Brigita, a Filipov kum dugogodišnji prijatelj, džudaš Luka. Budući da od zaruka do samog vjenčanja nije prošlo puno vremena, Barbara nije šivala vjenčanicu, već ju je kupila, no zato su u pomoć priskočile krojačice koje su joj pomogle da zablista na najvažniji dan u životu.

Bajkovita vjenčanica

"Vjenčanica je brenda Milla Nova. Kad sam je isprobavala, mislila sam da ću se odlučiti za čipku, ali na kraju me iznenadilo koliko mi je bolje stajao jednostavniji, satenski model. Istakne ono što treba, sakrije ono što ne treba, i u njemu sam se osjećala baš kao ja. Međutim, haljinu je prepraviti, ispeglati, suziti, skratiti, u čemu mi je pomogao salon vjenčanica Mila pokraj Sinja, na čemu sam im beskrajno zahvalna", objašnjava sportašica, čiji je odabranik nosio klasični crni smoking s prslukom i leptir-mašnom brenda Cavalli. Barbara se poslije ponoći presvukla u kratku čipkastu haljinu dizajnerice Ines Janković, koja stoji iza brenda Ines Atelier iz Beograda, jer joj je bila laganija i udobnija za večernju zabavu. Svadbeni outfit upotpunila je cipelama Jimmy Choo, optočenima kristalima, te decentnim nakitom.

"Prijateljice su mi darovale narukvicu na djevojačkoj večeri, a naušnice, ogrlicu i vjenčano prstenje kupljeno je u zlatarnici Prahir. Oboje smo se odmah složili da želimo prstenje od žutog zlata: Filipov je klasičan i jednostavan, a moj ima detalje koji ga čine posebnim", objašnjava Barbara, koja je imala i raskošan vjenčani buket od kala i orhideja iz studija cvijeća Mirella Floral Design. Nakon obreda, mladenci su slavlje nastavili na predivnom imanju gdje dominiraju kamen i staklo, a prije samog vjenčanja provozali su se brodom po splitskoj luci. Za dobru feštu bila je zadužena Grupa Boss i DJ Glishoni, a sve je uljepšala i violinistica Tea Petra", rekla je za Gloriju.

"Atmosfera je bila savršena: od prvog plesa, koji nismo uvježbavali niti išli na tečaj, pa do samog kraja - uz puno smijeha, plesa i dobre energije. Naš prvi ples bio je uz Oliverovu pjesmu "Vjeruj mi". Kad smo je čuli, oboje smo znali da je to ona prava. Prepustili smo se glazbi i uživali u trenutku"m govori emotivno Barbara, dodajući kako je željela elegantno vjenčanje s dobrom zabavom i ukusnom hranom. Tako je jelovnik bio mediteranski, kombinacija ribljih i mesnih jela, za što se pobrinuo Catering Arkada.

