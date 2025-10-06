Zbog stradavanja braće iz Lukšića, Kaštela će proglasiti Dan žalosti

Zbog tragedije u Julijskim Alpama u Sloveniji, u kojoj su život izgubila tri hrvatska planinara, među kojima i dva brata iz Kaštel Lukšića, Grad Kaštela proglasit će Dan žalosti. Točan datum odredit će u dogovoru s obitelji, a taj dan zastava će se spustiti na pola koplja te se neće održavati javni događaji.

Kaštela su zavijena u crno, a od jučer Kaštelani strepe kakve će vijesti stići iz Slovenije. Nažalost, u nesreći su poginula dva brata i jedan Solinjanin.

U Kaštelima je posljednji put proglašen Dan žalosti, 10.lipnja 2023 godine kad su dvije sestre izgubile život u prometnoj nesreći u Dicmu.