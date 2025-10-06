Slovenski gorski spašavatelji opisali posljednja dva dana: "Mišići su drhtali od hladnoće i napora, pokušavali smo održati tjelesnu toplinu"

Tri hrvatska planinara tragično su izgubila život u Julijskim Alpama u Sloveniji nakon što ih je tijekom silaska zahvatila snježna lavina. Nesreća se dogodila u izrazito teškim vremenskim uvjetima.

Među poginulima su braća iz Kaštel Lukšića, stara 32 i 26 godina, te muškarac iz solinskog naselja Sveti Kajo. Njihova smrt duboko je potresla Kaštela, Solin i cijelu Hrvatsku i Sloveniju. Obitelj stradalih braće trenutačno putuje u Sloveniju, dok spasilačke ekipe i dalje upozoravaju na vrlo opasne uvjete i povećanu mogućnost novih lavina u Julijskim Alpama.

Gorska reševalna služba Bohinj (Gorska služba spašavanja Bohinj) danas je opisala kako je izgledala akcija spšavanja i potrage.

Nedjelja koja je trebala biti mirna i kišna pretvorila se u jednu od najtežih intervencija slovenskih gorskih spašavatelja posljednjih godina. Umjesto odmora i zvuka kišnih kapljica, jutro su im obilježile sirene i poziv hitne službe s porukom: “Lavina odnijela tri planinara pod Toscem.”

Već nekoliko minuta kasnije, gorski spašavatelji iz više stanica krenuli su prema Konjščici, noseći svu zimsku opremu koju su mogli ponijeti. Svoje su vozilo uspjeli dovesti do podnožja, unatoč srušenom drveću i snijegom prekrivenim cestama, izvijestila je tijekom ponedjeljka

“Na Konjščici smo zakoračili u debeli snijeg i zimske uvjete. Zajedno s kolegama iz Radovljice morali smo se doslovno probijati kroz novonapadali i napuhani snijeg, koji je prvome u koloni dosezao gotovo do prsa. Nakon dvaju sati kalvarije stigli smo na mjesto nesreće.”

Uslijedilo je osiguravanje područja i početak potrage. Oko dvadeset spašavatelja uspjelo je otvoriti pristup području u kojoemsu nestali planinari.

Uvjeti su bili iznimno teški. Vidljivost gotovo nikakva, snijeg i vjetar bez prestanka, a tijela spašavatelja bila su mokra od snijega i znoja.

“Mišići su drhtali od hladnoće i napora, pokušavali smo održati tjelesnu toplinu na barem 37 stupnjeva. Popodnevno sunce dodatno je opasno otapalo snijeg i povećavalo rizik od novih lavina.”

U trenutku kada su pronašli prvog unesrećenog, planinom je odjeknuo krik: “PLAZ!”

“Na području nesreće se ne može normalno kretati. U nekoliko sekundi svatko se snašao kako je znao i nadao se najboljem. Na sreću, svi smo ostali na mjestu i mogli nastaviti s iskopavanjem. No to je bio znak da je situacija postala preopasna i da moramo prekinuti akciju. Na kraju dana i mi smo samo ljudi – sinovi, kćeri, očevi i majke.”

Spašeni planinar odmah je pripremljen za evakuaciju helikopterom, a posljednji spašavatelji spušteni su u dolinu u mraku.

Drugi dan: tragičan završetak potrage

Potraga se nastavila već u ponedjeljak rano ujutro. Helikopter ih je prebacio do podnožja potražnog područja. Na temelju jučerašnjih tragova pretpostavili su gdje bi se mogli nalaziti preostali nestali planinari – i bili su u pravu.

“Naš pas je ubrzo pronašao prvog, a malo kasnije smo tijekom sondiranja pronašli i drugog. Nažalost, obojici više nije bilo pomoći.”

“Misli još skupljamo, slike i osjećaji su svježi”

Spašavatelji priznaju da su još pod snažnim dojmom doživljenog.

“Još dolazimo sebi. Sve je još vrlo svježe i trebat će vremena da shvatimo sve što smo prošli. Zahvaljujemo kolegama iz Radovljice, Jesenica i vodičima spasilačkih pasa koji su nam pomogli u ovoj iznimno teškoj intervenciji. Obiteljima poginulih izražavamo iskrenu sućut.

“Razmislite prije nego što krenete u planine”

Na kraju, spašavatelji ponovno apeliraju na planinare:

“Razmislite kad, zašto i kako se upućujete u planine – ne zbog nas, nego zbog onih koji vas čekaju kod kuće.”