Netočno je da su planinari po nevremenu išli na vrh. Tamo su bili dan ranije, lavina ih je sutradan svih sedam zahvatila na silasku sa skloništa

Potraga za dvojicom nestalih hrvatskih planinara iz Kaštela nastavljena je jutros nešto poslije sedam sati, potvrdili su iz Gorske reševalne službe Slovenije. Dvojica planinara nestala su nakon što se u nedjelju prijepodne, pod vrhom Tosc u Julijskim Alpama, pokrenula snježna lavina koja je zatrpala trojicu hrvatskih državljana.

Tijekom jučerašnje potrage spašavatelji su pronašli jednog planinara koji, nažalost, nije davao znakove života. Za preostalom dvojicom planinara potraga se nastavlja pod otežanim vremenskim uvjetima. Identitet poginulog planinara, kao ni dvojice nestalih, zasad nije službeno potvrđen.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lavina se pokrenula pri povratku prema domu

Prema informacijama koje su Dalmaciji Danas potvrdili pouzdani izvori, skupina od sedam planinara prethodnog dana popela se na vrh Tosc te se nakon toga uputila prema planinarskom skloništu, gdje su proveli noć. Tijekom noći i ranog jutra planinare je dočekala jaka snježna mećava.

Zbog pogoršanja vremenskih prilika odlučili su se vratiti prema planinarskom domu. Upravo se na tom povratku, u ranim prijepodnevnim satima, dogodila tragedija. Lavina je zahvatila skupinu dok su se spuštali niz padinu – trojicu je planinara zatrpala, dok su ostali prošli bez ozljeda. Ove nove okolnosti bitno mijenjaju kontekst cijelog događaja. Naime, pokazuje se da planinari nisu postupali neodgovorno, već da je riječ o nesreći koja se mogla dogoditi svakome tko se nađe u planini u takvim uvjetima.

Planinarske nesreće, osobito one izazvane lavinama, često su posljedica nepredvidivih vremenskih i terenskih uvjeta, a ne nužno ljudske pogreške. Slovenski gorski spašavatelji naglasili su kako su uvjeti na terenu i dalje vrlo zahtjevni, s puno snijega i mogućnošću novih lavina.

Bez nagađanja i neslužbenih informacija

Dalmacija Danas, iz poštovanja prema obiteljima nestalih i poginulog planinara, neće objavljivati nikakve neslužbene informacije ni spekulacije o identitetima ili okolnostima nesreće. Objavljivat ćemo isključivo službene i potvrđene podatke koje dobijemo od nadležnih službi.