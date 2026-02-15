Vrhunski finiš na Rivi: Ovo su pobjednici maratona

Na 26. izdanju Split Marathona titulu pobjednika u glavnoj utrci na 42 kilometra odnio je kenijski atletičar Shedrack Kiptoo Kimaiyo, koji je kroz cilj prošao s vremenom 2:19:27.

Drugo mjesto osvojio je Máté VÁSÁRHELYI s rezultatom 2:21:04, potvrdivši snažnu konkurenciju u ovogodišnjoj utrci.

Splitske ulice i ove su godine bile pozornica vrhunskog atletskog nadmetanja, a maraton je okupio brojne profesionalne i rekreativne trkače iz Hrvatske i inozemstva. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, natjecatelji su ostvarili zapažene rezultate, a publika je duž cijele trase bodrila sudionike do samog cilja na Rivi.

Split Marathon još je jednom potvrdio status jedne od najznačajnijih cestovnih utrka u regiji, uz vrhunsku organizaciju i snažnu međunarodnu konkurenciju.