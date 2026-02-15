Unatoč kiši masa ljudi se okupila na Split maratonu: "Ovako je bilo i one godine kada je pao snijeg..."

U organizaciji Sportska udruga Split maraton, 14. i 15. veljače 2026. održat će se 26. Split Marathon, jedna od najvećih sportskih manifestacija u Dalmaciji.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je ovo deveti put da sudjeluje na događaju te naglasio njegovu važnost za promociju Splita i županije. Posebno je pohvalio trkače koji, kako je rekao, sudjeluju bez obzira na vremenske uvjete. Izrazio je uvjerenje da maraton ima potencijal postati jedan od najvećih u Hrvatskoj, pa i stati uz bok svjetskim utrkama.

"I one godine kada je snijeg padao u Splitu bilo je mnogo sudionika, zato svaka čast, hvala im na svemu", prisjetio se župan.

Gradonačelnik Tomislav Šuta čestitao je organizatorima te poručio kako vremenski uvjeti neće spriječiti održavanje utrke. Naglasio je da Split još jednom pokazuje kako je grad sposoban organizirati velike manifestacije.

Trase utrka

Start maratona i polumaratona predviđen je za nedjelju, 15. veljače u 9 sati, dok utrka na 10 kilometara počinje u 9.35 sati.

Sve utrke startaju na Obali Hrvatskog narodnog preporoda (Riva), a trase prolaze užim i širim gradskim područjem, uključujući zapadnu obalu, Poljud, šire područje grada prema Domovinskog rata i Žnjanu, nakon čega se natjecatelji vraćaju prema cilju na Rivi.

Privremena regulacija prometa

Tijekom održavanja utrka na snazi će biti privremena regulacija prometa na dionicama kojima prolaze natjecatelji. Promet će se postupno normalizirati nakon prolaska posljednjeg vozila u pratnji, uz koordinaciju prometne policije.

Građani se pozivaju na strpljenje i poštivanje uputa organizatora i policijskih službenika kako bi manifestacija protekla sigurno i bez poteškoća.