Spektakl na Rivi: Evo tko su najbrži na splitskom polumaratonu

Na ulicama Splita danas je održan polumaraton u sklopu 26. izdanja Split Marathona, a među najbržima su bili natjecatelji iz Hrvatske i inozemstva.

Prema objavljenim rezultatima, u utrci na 21 kilometar slavio je John Chege Waweru iz Kenije. Drugo mjesto osvojila je Silvije Tomaš, dok su među vodećima bili i Džemal Bukvić te Andras Vasarhelyi.

U utrci na 10 kilometara najbrži je bio Marko Prlić, koji je ostvario zapažen rezultat i potvrdio dobru formu pred domaćom publikom.

Split je i ove godine okupio veliki broj trkača iz različitih zemalja, a utrke su protekle u odličnoj atmosferi unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima. Organizatori ističu zadovoljstvo odazivom i sportskim duhom koji je obilježio još jedno izdanje ove sve popularnije manifestacije.