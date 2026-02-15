FOTO Pogledajte tko je sve na Rivi ušao u cilj. Ima i poznatih Splićana

U Splitu je danas održan 26. Split Marathon, koji je još jednom okupio trkače iz cijele Hrvatske i inozemstva te pretvorio grad pod Marjanom u pravu sportsku arenu. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, tisuće sudionika istrčale su utrke na 21 km, 10 km i rekreativnu trasu, a atmosfera je na ulicama Splita bila sjajna od prvog do posljednjeg kilometra.
Unatoč kiši masa ljudi se okupila na Split maratonu: "Ovako je bilo i one godine kada je pao snijeg..."
Glavna utrka polumaratona startala je u 9 sati s Obale Hrvatskog narodnog preporoda (Rive), a u cilj su prve stigle iznimne rezultate ostvarivši:
- John Chege Waweru (KEN) – pobjednik polumaratona s vremenom koje ga svrstava među najbrže na ovogodišnjem maratonu
- Silvije Tomaš (CRO) – drugi na ciljnoj liniji i najbrži domaći trkač
- Džemal Bukvić (CRO) i Andras Vasarhelyi (HUN) – u vrhu rezultata i snažni konkurenti do samog kraja
U utrci na 10 kilometara najbrži je bio Marko Prlić, koji je svojom brzinom i izdržljivošću oduševio domaću publiku.
Poznati Splićani i rekreativci
