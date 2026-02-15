Close Menu

FOTO Pogledajte tko je sve na Rivi ušao u cilj. Ima i poznatih Splićana

Donosimo veliku FOTOGALERIJU, možda nekoga i prepoznate

U Splitu je danas održan 26. Split Marathon, koji je još jednom okupio trkače iz cijele Hrvatske i inozemstva te pretvorio grad pod Marjanom u pravu sportsku arenu. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, tisuće sudionika istrčale su utrke na 21 km, 10 km i rekreativnu trasu, a atmosfera je na ulicama Splita bila sjajna od prvog do posljednjeg kilometra.

Glavna utrka polumaratona startala je u 9 sati s Obale Hrvatskog narodnog preporoda (Rive), a u cilj su prve stigle iznimne rezultate ostvarivši:

  • John Chege Waweru (KEN) – pobjednik polumaratona s vremenom koje ga svrstava među najbrže na ovogodišnjem maratonu
  • Silvije Tomaš (CRO) – drugi na ciljnoj liniji i najbrži domaći trkač
  • Džemal Bukvić (CRO) i Andras Vasarhelyi (HUN) – u vrhu rezultata i snažni konkurenti do samog kraja

U utrci na 10 kilometara najbrži je bio Marko Prlić, koji je svojom brzinom i izdržljivošću oduševio domaću publiku.

Poznati Splićani i rekreativci

Među sudionicima bilo je i poznatih Splićana koji su se odlučili okušati u ovoj tradicionalnoj manifestaciji. Pogledajte fotogaleriju.

Spektakl na Rivi: Evo tko su najbrži na splitskom polumaratonu

