FOTO Pogledajte tko je sve na Rivi ušao u cilj. Ima i poznatih Splićana

U Splitu je danas održan 26. Split Marathon, koji je još jednom okupio trkače iz cijele Hrvatske i inozemstva te pretvorio grad pod Marjanom u pravu sportsku arenu. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, tisuće sudionika istrčale su utrke na 21 km, 10 km i rekreativnu trasu, a atmosfera je na ulicama Splita bila sjajna od prvog do posljednjeg kilometra.

Glavna utrka polumaratona startala je u 9 sati s Obale Hrvatskog narodnog preporoda (Rive), a u cilj su prve stigle iznimne rezultate ostvarivši:

John Chege Waweru (KEN) – pobjednik polumaratona s vremenom koje ga svrstava među najbrže na ovogodišnjem maratonu

– pobjednik polumaratona s vremenom koje ga svrstava među najbrže na ovogodišnjem maratonu Silvije Tomaš (CRO) – drugi na ciljnoj liniji i najbrži domaći trkač

– drugi na ciljnoj liniji i najbrži domaći trkač Džemal Bukvić (CRO) i Andras Vasarhelyi (HUN) – u vrhu rezultata i snažni konkurenti do samog kraja

U utrci na 10 kilometara najbrži je bio Marko Prlić, koji je svojom brzinom i izdržljivošću oduševio domaću publiku.

Poznati Splićani i rekreativci

Među sudionicima bilo je i poznatih Splićana koji su se odlučili okušati u ovoj tradicionalnoj manifestaciji. Pogledajte fotogaleriju.