Close Menu

Vjernici stižu sa svih strana. Velika je gužva u Sinju, a ovakvo je stanje na prometnicama

[FOTOGALERIJA] Sinj će danas pohoditi tisuće ljudi, a mnogima je najvažniji, ujedno i središnji događaj dana, procesija koju će predvoditi alkarski momci u tradicionalnim odorama

Tisuće hodočasnika posjetit će i ove godine Gospino svetište u Sinju na proslavu svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza. Hodočasnici su se u svetištu mogli ispovjediti već od 3 sata. Prva misa – zornica – bila je u 4 sata, a potom su mise održavane svakih sat vremena, sve do 9.30 sati, kada će iz Gospina svetišta krenuti svečani ophod u kojem će sudjelovati cijeli Sinj, Cetinska krajina i šira okolica.

Alkarski momci u starim odorama nosit će zlatom, dragim kamenjem i brojnim zavjetnim darovima okićenu staru Gospinu sliku, s kojom će se na četiri strane blagosloviti grad i Cetinska krajina.

Procesiju i svečanu misu predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Od 15 sati ponovno će se služiti mise svakog sata.

Svečanu večernju koncelebriranu misu na Trgu dr. F. Tuđmana u 18 sati predvodit će provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Siniša Balajić. Misu u 21 sat u svetištu predvodit će mons. Antun Sente, rektor Svetišta sv. Josipa u Karlovcu.

sinj velika gospa hodocasnici nn naslovnica 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Rano jutros, već oko 7:30 sati, centar Sinja bio je poprilično pun. Ugostiteljski objekti bili su gotovo do posljednjeg mjesta popunjeni, a ispred mjesta gdje se prodaju uštipci, ćevapi, kebabi, soparnici i sendviči stvarali su se dugi redovi. Većina hodočasnika već je stigla te se odlučila okrijepiti prije svečane mise i procesije.

Mnogi od njih žele se u župnoj crkvi ispovjediti ili prisustvovati jednoj od brojnih svetih misa. Poprilično su veliki redovi za ulazak u crkvu u Sinju.

Vjernici stižu sa svih strana

Kako je snimio naš fotoreporter Roko Pavlinušić, nešto prije 9 sati ulice Sinja bile su pune, a prometnice poprilično zakrčene. Hodočasnici i vjernici pristižu sa svih strana, a uvedena je i posebna regulacija prometa. U svakom slučaju, Sinj će danas pohoditi tisuće ljudi, a mnogima je najvažniji, ujedno i središnji događaj dana, procesija koju će predvoditi alkarski momci u tradicionalnim odorama.

FOTO I VIDEO Centar Sinja već je pun. Brojni hodočasnici već su stigli. Redovi su prema crkvi, a mnogi se žele okrijepiti ili kupiti neki suvenir: Provjerili smo cijene

Blagdan je Velike Gospe, ali ne slavi se samo u Sinju. Evo kada se održavaju misna slavlja i procesije po Dalmaciji

Šarolika ponuda suvenira u Sinju: Grbovi Hajduka i Dinama, motivi i magneti s likom Marka Perkovića Thompsona, razna drvenarija, majice i zastave…

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0