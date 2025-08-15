FOTO I VIDEO Centar Sinja već je pun. Brojni hodočasnici već su stigli. Redovi su prema crkvi, a mnogi se žele okrijepiti ili kupiti neki suvenir: Provjerili smo cijene

Tisuće hodočasnika posjetit će i ove godine Gospino svetište u Sinju na proslavu svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza. Hodočasnici su se u svetištu mogli ispovjediti već od 3 sata. Prva misa – zornica – bila je u 4 sata, a potom su mise održavane svakih sat vremena, sve do 9.30 sati, kada će iz Gospina svetišta krenuti svečani ophod u kojem će sudjelovati cijeli Sinj, Cetinska krajina i šira okolica.

Velika Gospa je praznik u Hrvatskoj

Alkarski momci u starim odorama nosit će zlatom, dragim kamenjem i brojnim zavjetnim darovima okićenu staru Gospinu sliku, s kojom će se na četiri strane blagosloviti grad i Cetinska krajina.

Procesiju i svečanu misu predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Od 15 sati ponovno će se služiti mise svakog sata.

Svečanu večernju koncelebriranu misu na Trgu dr. F. Tuđmana u 18 sati predvodit će provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Siniša Balajić. Misu u 21 sat u svetištu predvodit će mons. Antun Sente, rektor Svetišta sv. Josipa u Karlovcu.

Rano jutros, već oko 7.30 sati, centar Sinja bio je poprilično pun. Ugostiteljski objekti gotovo su do posljednjeg mjesta popunjeni, a ispred mjesta gdje se prodaju uštipci, ćevapi, kebabi, soparnici i sendviči stvaraju se dugi redovi. Većina hodočasnika već je stigla te su se odlučili okrijepiti prije svečane mise i procesije.

Mnogi od njih se u župnoj crkvi žele ispovjediti ili pristustvovati na jednom od brojnih svetih misa. Poprilično su veliki redovi za ulazak u crkvu u Sinju.

Što se nudi u centru Sinja?

Kako smo primijetili, i ove godine prodaju se razni suveniri, čija se cijena kreće od 4 do 5 eura naviše. Suveniri su uglavnom vjerske tematike. Što se tiče hrane, uštipci se prodaju po cijeni od dva eura po komadu, a u centru Sinja prodaju se i ćevapi, za koje ćete izdvojiti od 5 do 6 eura.

Sve u svemu, svi su ti štandovi puni, a vjernici jedva čekaju nešto pojesti i popiti nakon napornog hodočašća.

Podsjetimo, u Sinj su danas stigli brojni hodočasnici iz raznih dijelova Hrvatske, a najviše ih je, kao i svake godine, iz Splita i okolice, Cetinske krajine i ostalih dijelova Dalmatinske zagore.