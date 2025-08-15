Blagdan je Velike Gospe, ali ne slavi se samo u Sinju. Evo kada se održavaju misna slavlja i procesije po Dalmaciji

Tisuće hodočasnika posjetit će i ove godine Gospino svetište u Sinju na proslavu svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza. Hodočasnici su se u svetištu mogli ispovjediti već od 3 sata. Prva misa “zornica” je bila u 4 sata, a potom su mise svakih sat vremena, sve do 9.30 sati, kada će iz Gospina svetišta krenuti svečani ophod, u kojem će sudjelovati cijeli Sinj, Cetinska krajina i šira okolica.

Alkarski momci u starim odorama nosit će zlatom i dragim kamenjem te brojnim zavjetnim darovima okićenu staru Gospinu sliku, s kojom se na četiri strane blagoslivlja grad i Cetinska krajina.

Procesiju i svečanu misu predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Od 15 sati ponovno su mise svakog sata.

Svečanu večernju koncelebriranu misu na Trgu dr. F. Tuđmana u 18 sati predvodit će provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Siniša Balajić. Misu u 21 sat u svetištu predvodi mons. Antun Sente, rektor Svetišta sv. Josipa u Karlovcu.

Split slavi

U svetištu Gospe od Pojišana u Splitu svečano se slavi svetkovina Marijina uznesenja – Velika Gospa za grad i bližu okolicu u petak, 15. kolovoza. Jutarnja sveta misa je u 8 sati.

U 10:45 je doček Gospina lika pred crkvom sv. Dominika. Slijedi procesija u katedralu i sveta misa u 11 sati.

Nakon svete mise Gospin lik će ostati izložen na molitvu vjernicima do 18 sati. U 17,30 moli se Gospina krunica.

U 18 sati iz katedrale polazi procesija s Gospinim likom sve do svetišta Gospe od Pojišana gdje će nadbiskup Zdenko Križić predvoditi svečanu svetu misu, izvijestili su iz Splitsko-makarske nadbiskupije.

Proslava blagdana Velike Gospe u kaštelanskim župama

Iako će povodom blagdana Velike Gospe dio vjernika iz Kaštela hodočastiti u Marijino svetište u Sinju većina će sudjelovati na misnim slavljima u svojim župama u Kaštelima, kako na sam blagdan tako i uoči blagdana kojim se slavi uznesenje blažene Djevice na nebo. Prema tradiciji posebno će se obilježiti u župama u Kaštel Sućurcu, Kaštel Lukšiću te u Kaštel Novom gdje su pripreme već započele devetnicama i trodnevnicama.

U Kaštel Novome i hodočašće u Prasvetište

Župljani Kaštel Novog prema tradiciji, hodočastit će u Prasvetište Gospe Stomorije u četvrtak, 14. kolovoza, večer uoči blagdana.

U 18 sati, u župnoj crkvi Sv. Petra ap. u Kaštel Novom, održat će se molitva Krunice te će se u 18.30 sati u procesiji krenuti prema Prasvetištu, gdje će se u 20 sati održati sveta misa koju će predvoditi don Jure Lovrinčević župnik župe sv. Marka ev. Makarska.

U petak, na sam blagdan Velike Gospe svete mise služit će se u 8 sati u župnoj crkvi te u 10.30 sati u Prasvetištu koju će predvoditi don Edvard Punda biskupski vikar za kler. Svečana koncelebrirana sveta misa, nakon koje sijedi procesija sa svijećama po Prasvetištu Gospe Stomorije, bit će u 19 sati, a predvodit će je župnik don Gabrijel Kamber, javlja Portal.

U Lukšiću mise i koncert Birnja

Lukšićki župljani danas, posljednji dan trodnevnice u četvrtak, 14. kolovoza svetu misu će imati u 18 sati te će sat vremena prije biti euharistijsko klanjanje. Dok će sam blagdan Velike Gospe obilježiti u petak svetom misom u župnoj crkvi u 9 sati te svečanom svetom misom i procesijom u 18.30 sati koju će predvoditi don ate Mihaljević.

Već prema tradiciji, na blagdan Velike Gospe svečani koncert povodom Dana mjesta, održat će puhački orkestar HGD Biranj ispred kaštela Vitturi u 21.30 sat.

U Sućurcu uz tradicionalnu procesiju

U sućuračkoj župi također su imali pripravu za ovaj blagdan kroz trodnevnicu, a danas užežin blagdana, u 19 sati vjernici će u procesiji proći put od župne crkve do svetišta Gospe na Hladi, gdje će biti sveta misa u 20 sati.

Na blagdan velike Gospe, u petak svete mise održat će se u svetištu u 7 sati te u 9 sati gdje će biti svečana sveta misa u 10.30 sati i u 19 sati.

U petak, 16, kolovoza Sućurani svetkuju i blagdan svetog Roka. U 7 sati misa je u svetištu, a u župnoj crkvi u 9 sati. U svetištu Gospe na Hladi bit će svečana sveta misa u 18 sati.

Misna slavlja na blagdan Velike Gospe u ostalim kaštelanskim župama

U župnoj crkvi u Gomilici

u 8 sati

U župnoj crkvi u Kambelovcu

8.30, 10 i 18.30 sati

U župnoj crkvi u Radunu

10 sati

U župnoj crkvi u Kaštel Starom

9 sati sveta misa s procesijom

U župnoj crkvi u Kaštel Štafiliću

10 sati i na Resniku u 8.30 sati