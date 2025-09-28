„Vjenčanja više liče na derbi nego na slavlje“ – splitski pustolov o tragedijama s pirotehnikom

Dva slučaja ispaljivanja signalnih raketa na vjenčanjima čija je posljedica smrt jedne žene te teško ranjavanje druge šokirala su javnost. Jedan slučaj dogodio se u Šibeniku, drugi u Makarskoj, otprilike u isto vrijeme.

O korištenju pirotehnike danas se oglasio splitski fotoreporter i pustolov Jurica Galić Juka. Evo što je napisao u svojoj Facebook objavi.

Zadnja sam osoba koja bi trebala pametovati o pirotehnici jer ih je malo tko u mladosti popalio kao ja. No da budem jasan, bengalke su prskalice u rukama odgovorne osobe, a signalne rakete su opasne i treba strogo zabraniti njihovu upotrebu osim u njene svrhe!

Problem je njihova snaga i nepouzdanost. Često se zna dogoditi da joj se ne otvori padobran, što dovodi do njenog pada na naseljeno mjesto ili šumu, što pak može uzrokovati požar. Kada je ispaljena na moru, što je njena namjena, tada nema problema jer će pasti u more. I ono najvažnije, kada je u rukama pijane ili neodgovorne osobe. - epilog smo vidjeli jučer: jedna poginula i jedna ozlijeđena osoba.

Što se baklji tiče, uvijek su mi smetala dvostruka pravila u vezi njih. Upotreba istih na nogometnim stadionima je prekršaj i teške sankcije, a na vjenčanjima općenarodno prihvaćen običaj. Kako to? Na vjenčanjima sam znao vidjeti čak i policajce kako razdragano pale baklje pred crkvom, dok vikendom na utakmicama love one koji to isto rade. Zašto je baklja na tribini opasnija nego među masom ljudi i djece na vjenčanju???

Ukratko, rakete bi zabranio u bilo koje svrhe, dok mi baklje u kontroliranim uvjetima ne smetaju. Više me smeta što se gotovo svako vjenčanje pretvorilo u nogometnu utakmicu. Na svakome isti model ponašanja:, masa ekipe u onim slim hlačama čuče, pa skaču po istoj šabloni i uz iste pjesme.. Pa ona podjela na dvije (često muško - ženske) ekipe i nadglasavanja u stilu "a čini mi se da bi i ja dao pola života svog.." i sl.

Ok, svako vrijeme donosi svoje. Možda je problem i u meni. Dođu godine, padne malo test i svi postenemo kao mudri i prosvjećeni

No bit priče se ne mijenja. Za apsolutnu sam zabranu raketa na ulici i tribini.