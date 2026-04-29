Nova afera u Splitu? Grad izašao s jasnim stavom nakon optužbi Bojana Ivoševića: "Tvrdnje su neistinite"

Grad Split oglasio se nakon javnih tvrdnji gradskog vijećnika Bojana Ivoševića da predsjednica Gradskog kotara Grad, Lara Arapović, navodno nema prebivalište u tom kotaru.

- Nastavno na javno iznesene tvrdnje gradskog vijećnika Bojana Ivoševića da Lara Arapović, predsjednica Gradskog kotara Grad, nema prebivalište u tom kotaru, Grad Split izvršio je provjeru u službene podatke o njezinu prebivalištu.

Iz zaprimljenih podataka proizlazi da su te tvrdnje neistinite i da ne postoji zakonska osnova za prestanak njezina mandata. Grad Split poziva sve osobe koje obnašaju javne dužnosti da javni prostor ne koriste za širenje neistina i osobnu diskreditaciju izabranih predstavnika građana- stoji u objavi na Facebooku.