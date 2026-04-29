Dokle više? Policija potvrdila: Više škola u Hrvatskoj evakuirano nakon dojava o bombama

Zagrebačka policija potvrdila je da za DNEVNIK.hr da je jutros stiglo više dojava o bombama u zagrebačkim školama.

Policija je na terenu, pregledava sve objekte i više će detalja o svemu biti objavljeno naknadno.

Dojave se, napomenuli su iz policije, odnose samo na škole, a ne i na druge ustanove. Među školama kojima je stigao mail s dojavom je i Osnovna škola Kajzerica.

Posljednjih dana na brojne adrese stižu dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, ali se redovito pokazuju lažnima.

Procjenjuje se da je prošlog tjedna u pet dana zaredom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak, komentirajući najnovije dojave o postavljenim bombama u nekoliko županija, da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnjii.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u utorak je izvijestila da je pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u utorak u dvije dubrovačke škole.