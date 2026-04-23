UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ! Zbog ovog e-maila evakuirane srednje škole u Splitu

Danas je zbog dojava o mogućim prijetnjama evakuirano nekoliko srednjih škola na području Splita te Kaštela.

Nadležni su odmah reagirali i učenici i zaposlenici su, prema sigurnosnim protokolima, napustili školske objekte dok su policijske službe obavljale provjere. Situacija je izazvala uznemirenost među roditeljima i građanima, a sve se dojave detaljno istražuju.

Društvenim mrežama širi se sadržaj e-maila koji je upućen na adrese splitskih srednjih škola.

- Želim da vas obavestim, da su postavljene u Splitu kućno rađene, smrtonosne, eksplozivne naprave pod imenom TATP bomba (Preko 3KG, svuda u skoli) istih onih naprava koje su tresle Pariz, Istanbulum, London i u škole širom svijeta. Prisutno je više učenika, pripadnika neonacističke ideologije, koji će aktivirati eksplozivnu napravu i dignuti u zrak i sebe i cijelu školu, i svu dicu u njoj- jer oni nemaju što izgubiti, živi su, ali već odavno mrtvi. Krv će se slijevati niz stepenice, roditelji će je gaziti dok budu dolazili da traže svoje najmilije. I nećenaći nikoga. Tekst se nastavlja nakon oglasa Idem koracima Koste Kecmanovića, on nije bio lud, bio je slomljen...i ja sam slomljen... i svi mi koji smo ovdje, slomljeni smo. Razlika je samo u tome što on nije stigao do kraja. A mi hoćemo - stoji u mailu.