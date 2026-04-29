Poziv građanima: Darujte krv i pomozite spašavati živote u Splitu

Svaka kap je važna

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Split  u suradnji sa  DDK EKONOMSKI FAKULTET   , organiziraju akciju darivanja krvi.

Akcija darivanja krvi održati će  se 04.05.2026.,  od 9.30 do 13.30 sati u prostoru EFST, Cvite Fiskovića 5, Split.

- Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim  činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka  pacijentima u   Kbc Split.

Unaprijed zahvaljujemo za svaku Vašu zlatnu kap.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 – 65 godina starosti - poručili su iz GDCK.

