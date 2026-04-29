Poziv građanima: Darujte krv i pomozite spašavati živote u Splitu

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Split u suradnji sa DDK EKONOMSKI FAKULTET , organiziraju akciju darivanja krvi.

Akcija darivanja krvi održati će se 04.05.2026., od 9.30 do 13.30 sati u prostoru EFST, Cvite Fiskovića 5, Split.

- Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u Kbc Split.

Unaprijed zahvaljujemo za svaku Vašu zlatnu kap.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 – 65 godina starosti - poručili su iz GDCK.