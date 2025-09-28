Uhićen muškarac sa svadbe u Makarskoj

U subotu, samo sat vremena prije tragičnog događaja u Šibeniku, u kojem je smrtno stradala žena, u Makarskoj je teško ozlijeđena druga žena nakon aktivacije signalne rakete na svadbi.

Prema prvim informacijama, netko od svatova najvjerojatnije je ispalio signalnu raketu na Kačićevu trgu, ispred katedrale. Pirotehničko sredstvo pogodilo je ženu koja je potom potražila pomoć u makarskom Domu zdravlja. Liječnici su odmah obavijestili policiju, koja je izašla na teren i započela istragu.

"Danas u poslijepodnevnim satima uhićen je 34-godišnji osumnjičenik sa zadarskog područja i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.