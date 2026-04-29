Ležeći policajci odlaze u povijest: Novi pametni uspornici kažnjavaju samo one koji voze prebrzo

Čini se da klasični ležeći policajci polako odlaze u povijest. Barem u razvijenijim dijelovima Europske unije.

Naime, novi uspornici prometa postavljeni su u nekim švedskim gradovima (Karlstadt, Uppsala, Malmo…), a šire se i na Islandu, u Norveškoj, Njemačkoj… O čemu je riječ? Svaki komplet švedske tvrtke Edeva sastoji se od nadzorne kamere i aktivnog uspornika prometa.

Svi vozači koji voze po ograničenjima brzine neće ni osjetiti uspornik jer će on ostati na visini (razini) ceste. Ako je vozač brži od ograničenja uspornik će se spustiti na nekoliko centimetara i kad prijeđe automobilom preko njega osjetit će udarac.

Tako se penaliziraju samo vozači koji voze brže od ograničenja, a svi ostali će preko uspornika prijeći bez posljedica – odnosno ovjes automobila neće biti izložen konstantnim udarcima i neće stradavati, a svi putnici u vozilu će uživati veći komfor. Prije samog uspornika je i prometni znak obavijesti, piše HAK revija.

Sa stotinama milijuna prolaza vozila preko svih instaliranih uspornika, sustav je dokazao svoju robusnost. Edeva kaže da su neovisne procjene pokazale da sustav smanjuje buku, poboljšava protok prometa i popuštanje te smanjuje brzinu na onu od postavljenog ograničenja brzine ±4 km/h.

Edeva je objavila da ovaj proizvod nudi na globalnom tržištu.