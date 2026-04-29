VIDEO "Biti Imoćanin ne može svatko": Emotivna scena sa svadbe širi se svijetom, mali barjaktari sa zastavama ušli u dvoranu i izazvali erupciju emocija

Video sa svadbe u Imotskom, objavljen na stranici Imocki crnjaci 2.0., u vrlo kratkom roku postao je viralan i zapalio društvene mreže.

U središtu pažnje našla se emotivna i vesela scena u kojoj sedam nećaka preuzima ulogu barjaktara, uz snažnu poruku obitelji i tradicije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poseban trenutak nastao je kada su djeca, odjevena u bijelo, ušla u svadbenu dvoranu noseći hrvatske zastave. Dok su prolazili kroz dvoranu i zaplesali, svi prisutni su ustali, pljeskali i uzvikivali 'bravo!', stvarajući atmosferu snažnih emocija i zajedništva.

- Sedam nećaka. Sedam barjaktara. Jedna tetka i jedan ponosni Imotski zet.

Tetka, predajemo te u sigurne ruke, ali znaj da tvoja vojska stoji uz tebe!

Biti Imoćanin ne može svatko. To je čast i privilegija - stoji u objavi koja je dodatno oduševila pratitelje.

U pozadini bend pjeva pjesmu Mile Hrnića - Imoćani brane zemlju svetu.

- Onda kad netko kaže da smo Orjunaši s Juga! Dalmacija i Dalmatinska zagora je oduvik bila korijen Hrvatstva! - jedan je od komentara ispod videa.

- Kad ovo vidiš znaš da svijet neće propast - dodaje druga korisnica Facebooka.