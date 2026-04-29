Splitska policija na nogama: Nestao 70-godišnjak, od jučer mu se gubi svaki trag. U tijeku je intenzivna potraga

Policijska uprava splitsko-dalmatinska traga za nestalim muškarcem Antom Lemo (1956.), koji je nestao 28. travnja 2026. godine na području Kaštel Starog.

Prema dostupnim informacijama, Ante Lemo rođen je u Unešiću, hrvatski je državljanin te je imao prijavljeno prebivalište u Kaštel Starom. U trenutku nestanka udaljio se s adrese prebivališta, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Opis nestale osobe

Visok je oko 175 centimetara, crne kose i smeđih očiju. Ima veći nos te je jače tjelesne građe.

U trenutku nestanka bio je odjeven u crne sportske hlače, tamnoplavu majicu kratkih rukava i smeđe tenisice.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr