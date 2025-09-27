Close Menu

SVADBA SE U DALMACIJI PRETVORILA U TRAGEDIJU Žena smrtno stradala zbog pirotehnike

52-godišnji muškarac uhićen i priveden u službene prostorije policije

Večeras oko 19 sati u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova, prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave- rakete došlo je do ozljeđivanja ženske osobe, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku, izvijestila je šibenska policija. 

Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i odveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Kako doznajemo, sve se dogodilo za vrijeme svadbenog slavlja. 

