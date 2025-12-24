VIDEO Noćni đir koji se pretvorio u feštu: Riva sve žešća, atmosfera na vrhuncu

Kako je pala noć, tako je atmosfera na splitskoj Rivi postala sve veselija i žešća. Šetnica je bila ispunjena ljudima, a iz jednog ugostiteljskog objekta orila se glasna glazba koja je dodatno podigla raspoloženje okupljenih.

Uz pjesmu i smijeh, Riva je u kratkom vremenu postala prava pozornica – plesalo se, pjevalo i nazdravljalo, dok su se u gomili izmjenjivale grupe prijatelja i slučajnih prolaznika koji su se zatekli u središtu zbivanja.

U jednom trenutku upaljene su i baklje, pa je crveno svjetlo obasjalo mnoštvo i palme, a dim se nadvio iznad glava okupljenih, stvarajući prizor koji je privukao još više pogleda i mobitela u zraku.

Kakva je atmosfera na Rivi, pogledajte u nastavku…