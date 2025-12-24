Close Menu

Božićni đir u Splitu: U blagdanskom ruhu i četveronožni šetači

Na Badnjak su se Splićani posebno dotjerali za šetnju gradom, a blagdanski ugođaj upotpunili su i njihovi psi, odjeveni u prigodne zimske i božićne kombinacije

Na Badnjak su se Splićani, kao i svake godine, uputili u đir gradom dotjerani i u blagdanskom raspoloženju, a čini se da taj običaj sve češće dijele i sa svojim kućnim ljubimcima. Ulice i riva bile su pune šetača, a među kaputima, šalovima i božićnim kapama posebnu su pažnju prolaznika privlačili – psi u blagdanskom ruhu.

Četveronožni sudionici blagdanske šetnje bili su odjeveni u prigodne zimske kombinacije koje jasno daju do znanja da je Božić pred vratima. Vlasnici su se potrudili uklopiti svoje ljubimce u blagdanski ugođaj, pa su se mogli vidjeti psi u džemperima, kaputićima, pa čak i s diskretnim božićnim detaljima.

Ovakvi prizori dodatno su razveselili građane i turiste, koji su često zastajali kako bi se nasmijali, fotografirali ili kratko pomazili pse. Badnjak je tako, osim tradicionalne gužve i blagdanskog šušura, dobio i svoju toplu, simpatičnu notu zahvaljujući četveronožnim Splićanima koji su i ove godine pokazali da su ravnopravni članovi blagdanske šetnje gradom.

