FOTOGALERIJA Split na Badnjak najlipši: Centar grada preplavile elegantne Splićanke i blagdanska atmosfera

Brojne Splićanke i Splićani i ove su godine, kako to nalaže tradicija, Badnjak dočekali u samom srcu grada – na Rivi, Pjaci, Prokurativama i Peristilu. Već od jutarnjih sati centar Splita bio je ispunjen građanima, a grad je živio onim prepoznatljivim blagdanskim ritmom u kojem se na svakom koraku osjeća iščekivanje Božića.

Uz dobro raspoloženje, čašicu razgovora i pokoje prigodno piće, ulice su vrvjele ljudima svih generacija. Pozdravljalo se poznate, nazdravljalo za zdravlje i sretne blagdane, a kroz gužvu se provlačila vedra atmosfera kakva se u Splitu posebno osjeti upravo na Badnjak – kad se grad, barem na trenutak, čini kao jedna velika familija.

Riva, očekivano, nije razočarala. Najviše ljudi okupilo se upravo ondje, gdje su se terase kafića napunile do posljednjeg mjesta, a u pojedinim lokalima za dodatni štimung pobrinula se i glazba.

Među mnoštvom su se mogli vidjeti i brojni poznati Splićani, ali i lica koja su blagdane odlučila provesti u gradu pod Marjanom. Neki su se kratko zadržali u šetnji Rivom, drugi su uhvaćeni na kavama i druženjima po centru, a zajedničko im je bilo isto – opuštena, blagdanska atmosfera i osmijeh na licu.

Ni Pjaca, Prokurative, Peristil i Obrov nisu zaostajali. I tamo se okupljalo, razgovaralo i uživalo u badnjačkoj špici, dok su se prolaznici zaustavljali, fotografirali i upijali trenutke koji, kako mnogi kažu, najbolje označe početak Božića.

Što je sve na Rivi danas zabilježio naš fotoreporter Igor Jakšić, pogledajte u galeriji iznad...