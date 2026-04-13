VIDEO Nevjerojatni prizori na Žnjanu! Čitatelj se našao u "oluji": "Ovo morate doživjeti"

Na Žnjanu u Splitu u ponedjeljak poslijepodne došlo je do prave prašinske oluje koja je iznenadila sve koji su se ondje zatekli nakon 16 sati. Snažni udari vjetra podignuli su velike količine prašine s gradilišta na Duilovu i istočnom dijelu Žnjana, zbog čega su prolaznici i posjetitelji teško prolazili kroz zahvaćeno područje.

"Pokupilo je prašinu s gradilišta na Duilovu i istoku Žnjana. Ovo morate doživit. Prašinska oluja, Žnjan upravo", kazao nam je čitatelj koji je svjedočio nesvakidašnjem prizoru.

Oblaci prašine u kratkom su vremenu prekrili dio prostora uz more, a oni koji su se tada našli na Žnjanu nisu dobro prošli. Prašina je otežavala kretanje i boravak na otvorenom, dok je prizor djelovao gotovo nestvarno.