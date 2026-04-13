Poremećaji u pomorskom prometu: Više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija u prekidu!

Zbog promjena u pomorskom prometu danas su na više linija uvedena odstupanja u plovidbi, a putnicima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na svojim rutama. Izmjene se odnose na trajektne, katamaranske i brodske linije, među kojima su i neke od najfrekventnijih veza između otoka i kopna.

Izmjene na trajektnim linijama

Poremećaji su zabilježeni na trajektnim linijama Vis – Split, Sumartin – Makarska te Šibenik – Kaprije – Žirje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o linijama važnima za svakodnevnu povezanost otoka s kopnom, zbog čega se putnicima preporučuje dodatan oprez pri planiranju putovanja. Promjene u plovidbi zabilježene su i na više katamaranskih linija. To su Ubli – Vela Luka – Hvar – Split, Split – Bol – Jelsa, Rijeka – Cres – Mali Lošinj, Split – Stari Grad, Korčula – Hvar – Split, Ubli – Korčula – Dubrovnik te Split – Dubrovnik.

Posebno se izdvaja katamaran na liniji 842, koji danas plovi bez pristajanja u luke Hvar i Milna.

Izmjene i na brodskoj liniji

Poremećaj je zabilježen i na brodskoj liniji Mali Lošinj – Unije – Susak. Putnicima koji danas planiraju putovanje savjetuje se da na vrijeme provjere najnovije informacije o polascima i mogućim kašnjenjima, s obzirom na to da izmjene obuhvaćaju veći broj linija na Jadranu.