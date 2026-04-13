VIDEO U Dalmaciji valovi dosežu vrhunac, sutra slijedi slabljenje

Diljem Jadrana danas puše olujno jugo koje je izazvalo poteškoće u pomorskom prometu, a najveći valovi bilježe se na području Dalmacije. Prema dostupnim informacijama, valovi upravo dosežu svoj vrhunac, dok se tijekom sutrašnjeg dana očekuje postupno slabljenje juga i ulazak u razdoblje bure. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, dok su na dijelu linija uvedene izmjene u redu plovidbe.

U prekidu više trajektnih i katamaranskih linija

Među trajektnim linijama koje su danas obustavljene nalaze se Vis – Split, Sumartin – Makarska te Šibenik – Kaprije – Žirje. Prekid je zahvatio i više katamaranskih linija, i to Ubli – Vela Luka – Hvar – Split, Split – Bol – Jelsa, Rijeka – Cres – Mali Lošinj, Split – Stari Grad, Korčula – Hvar – Split, Ubli – Korčula – Dubrovnik te Split – Dubrovnik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U prekidu su i brodske linije Zadar – Preko te Mali Lošinj – Unije – Susak.

Pojedine linije plove uz ograničenja

Na katamaranskoj liniji 842 tijekom današnje plovidbe izostavljeno je pristajanje u lukama Hvar i Milna.

Katamaran na liniji 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar, s polaskom iz Zadra u 14 sati, neće pristati u luku Premuda zbog vremenskih neprilika. Brzobrodska linija 9404 Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj, s polaskom iz Zadra u 14.15 sati, pristajat će isključivo u Brbinju, bez zaustavljanja u lukama Rivanj, Sestrunj, Zverinac i Božava.

Od 14.30 sati promet na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd održava se bez pristajanja u luci Pakoštane, a plovidba se odvija prema Biogradu. Na liniji 9406 Zadar – Sali – Zaglav – Iž i obratno danas, 13. travnja 2026., otkazano je pristajanje u luku Sali u 15.43 sati. Putnici će biti preuzeti u Zaglavu, odakle će ih autobus prevesti do odredišta.

Izmjene u redu plovidbe

Zbog nepovoljnih uvjeta na moru uvedene su i dodatne izmjene u redu plovidbe. Brzobrodska linija 9403 Ist – Zapuntel – Brgulje – Molat – Zadar, s polaskom u 6 sati, isplovit će iz luke Ist (Kosirača) umjesto iz luke Ist (Široka).

Također, 16. travnja na katamaranskoj liniji 9308 Rijeka – Cres – Mali Lošinj, katamaran će u povratku iz Rijeke u 14.30 sati pristati i u luku Unije, iako to prema redovnom plovidbenom rasporedu nije predviđeno. Prema najavama, valovi na području Dalmacije danas dosežu maksimum, a tijekom sutrašnjeg dana jugo će postupno slabjeti. Nakon toga očekuje se promjena vremena i početak burovitog razdoblja, što bi trebalo pridonijeti postupnoj stabilizaciji pomorskog prometa.