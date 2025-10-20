VIDEO KOJI JE OBIŠAO SVIJET Četvero pljačkaša odnijelo rijedak nakit u rekordnom roku, širi se snimka

Odnijeli su krunu, broš, tijaru, ogrlicu i naušnice carice Eugenije. Pljačka Louvrea u nedjelju oko 9:30 spektakularno je izvedena, a neprocjenjiv nakit nestao je usred bijelog dana u samo četiri minute.

Opljačkan je muzej Louvre

Četiri maskirana lopova izvela su brzu pljačku u galeriji Apolona u jednom od najpoznatijih svjetskih muzeja. Unutra su ušli koristeći mehaniziranu platformu kojom su se popeli do gornjeg prozora. Nakon što su ušli, razbili su dvije vitrine i uzeli nakit.

Sama pljačka trajala je oko četiri minute, rekla je ministrica kulture Rachida Dati, a izveli su je profesionalci. Košaru na dizalici dovezli su sami pljačkaši, koji su je ranije ukrali, piše BFMTV.

"Prijetili su čuvarima koji su bili na mjestu događaja", objasnila je pariška tužiteljica Laure Beccuau i dodala da je alarm bio u funkciji.

Ministarstvo kulture priopćilo je da su alarmi, smješteni na vanjskom prozoru galerije Apollon, kao i na dvjema vitrinama, bili aktivirani u trenutku provale. Naveli su i da su agenti "prisutni u sobi i susjednim prostorima odmah intervenirali kako bi upozorili policiju i osigurali evakuaciju javnosti" te tvrde da su upravo zahvaljujući tome "kriminalci natjerani u bijeg, ostavljajući za sobom svoju opremu".

Istražitelji vjeruju da je za pljačku odgovorna specijalizirana skupina od četiriju osoba. Počinitelji, čija su lica djelomično bila skrivena, pobjegli su na skuterima.

Slučaj je preuzela policija, koja pregledava nadzorne kamere i ispituje tragove koje su otmičari eventualno ostavili te je pokrenuta velika potraga za lopovima, prenosi Dnevnik.hr.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka s nadzorne kamere na kojoj se vidi kako jedan od kradljivaca obija vitrinu s vrijednim nakitom.

The Louvre robbery was carried out by a group of four criminals, two of whom disguised themselves as workers and wore yellow vests, according to Le Parisien. According to the newspaper, two of the nine stolen pieces of jewelry have already been recovered. pic.twitter.com/DxEMURt0O5 — lone wolf (@MApodogan) October 19, 2025