Opljačkan je muzej Louvre

Muzej Louvre u Parizu zatvoren je nakon pljačke, objavila je francuska ministrica kulture.

Rachida Dati napisala je na platformi X da se pljačka dogodila u nedjelju ujutro, u trenutku kada se muzej otvarao za posjetitelje. Dodala je da se nalazi na mjestu događaja, gdje policija provodi istragu, javlja BBC.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Muzej je potvrdio da je zatvoren za posjetitelje „iz izvanrednih razloga“, ne navodeći dodatne pojedinosti. Prema navodima francuskih medija, ukradeni su komadi nakita.

Louvre je najposjećeniji muzej na svijetu i čuva brojne poznate umjetnine te druge vrijedne predmete.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025