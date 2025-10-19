Filmska pljačka u Louvreu: U sedam minuta nestali dragulji neprocjenjive vrijednosti

U jednom od najpoznatijih muzeja na svijetu, pariškom Louvreu, jutros se odvila pljačka koja već sada ulazi u povijest. U samo sedam minuta, skupina kriminalaca uspjela je izvesti savršeno koordiniranu krađu dragulja neprocjenjive vrijednosti iz poznate galerije Apolon.

"Riječ je o velikoj pljački. Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti." To je izjavio ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez u razgovoru za France Inter, potvrdivši da se u ranim jutarnjim satima u muzeju Louvre dogodila jedna od najbržih i najorganiziranijih pljački u novijoj francuskoj povijesti.

Prema riječima bivšeg pariškog policijskog prefekta, „očito je riječ o ekipi koja je ranije obavila detaljno izviđanje“, a vitrine su bile precizno izrezane brusilicom, prenosi Le Parisien.

Istraga za "organiziranu pljačku"

Državno odvjetništvo u Parizu otvorilo je istragu zbog krađe u okviru organizirane skupine i udruživanja za počinjenje kaznenog djela. Istragu vodi Brigada za suzbijanje razbojništava (BRB) uz potporu Središnjeg ureda za borbu protiv krijumčarenja kulturnih dobara (OCBC), prenosi 24sata.

"Šteta se još procjenjuje, a istraga je u tijeku“, stoji u priopćenju pariškog tužiteljstva.

Brza i tiha evakuacija posjetitelja

Ministar Nuñez potvrdio je da nitko nije ozlijeđen. „Morali smo evakuirati sve posjetitelje, ponajprije kako bismo sačuvali tragove i dokaze“, rekao je. Prema Ministarstvu unutarnjih poslova, evakuacija je prošla bez incidenata i u potpunom miru.

"Velika ranjivost francuskih muzeja"

Nuñez je priznao da francuski muzeji pokazuju određenu ranjivost. „Ne možemo spriječiti sve, ali činimo sve kako bismo što prije pronašli počinitelje“, izjavio je. Istraga će se oslanjati na video snimke, usporedbe sa sličnim slučajevima te pokušaj da se „pojača mreža“ oko osumnjičenih. Ministar nije isključio mogućnost da su počinitelji strani državljani.

Panika ispred Louvrea

Nakon dojave o pljački, promet je zaustavljen oko Piramide Louvrea, a pristup s obale Seine zatvoren. Turisti nisu mogli prići muzeju.

"Što se događa?" upitao je jedan od njih, na što mu je policajka kratko odgovorila: "Pogledajte vijesti."

Prvi tragovi – razbijena carska kruna

Prema informacijama lista Le Parisien, jedan od ukradenih dragulja pronađen je izvan muzeja. Radi se, navodno, o kruni carice Eugénie, koja je razbijena tijekom bijega lopova.

Prema prvim rezultatima istrage, pljačkaši su iz galerije Apolon odnijeli više izloženih komada nakita, među kojima su se nalazili i rijetki dijamanti i povijesni dragulji neprocjenjive vrijednosti.