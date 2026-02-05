VIDEO "Kada se dogodi zlo, opet će kapetan biti kriv". Lastovo je jučer imalo razorne udare juga preko 150 km/h, danas se pojavio novi problem

Iako je ciklona i dalje prisutna, četvrtak je donio djelomično smirivanje vremenskih prilika u odnosu na srijedu. Jugo je prestalo, razina mora se vratila blizu uobičajenih vrijednosti. Ipak, i dalje je bilo kiše, mjestimice i obilnije.

Jedna od najizraženijih plima u Splitu

Jučerašnji dan i noć na četvrtak u Dalmaciji će ostati upamćeni po jugu, valovima i ciklonalnoj plimi. Razina mora u Splitu je bila 76 centimetara iznad uobičajene razine, što jučerašnju plimu čini jednom od 10 najizraženijih posljednjih desetljeća. Ipak, osam ih je bilo izraženijih, što znači da jučerašnje nije čak ni blizu bila rekorda.

Radi se o ciklonalnoj plimi uvjetovanoj s više čimbenika - niskim tlakom zraka, snažnim jugom i valovima te utjecajem Mjeseca.

Orkanski udari juga i ekstremne brzine vjetra

Jugo je bilo jako do olujno, mjestimice s orkanskim udarima. DHMZ postaja Split Marjan zabilježila je udar od 131 km/h, a to je, neslužbeno, treći najjači udar juga na ovoj mjernoj postaji od početka mjerenja. Privatne automatske postaje zabilježile su i jače udare drugdje. Tako je na Zvjezdanom selu Mosor izmjeren udar od 144 km/h, na Humu, na vrhu Lastova čak 158 km/h.

Valovi do osam metara na otvorenom moru

Najveći valovi izmjereni su na Palagruži. Meteorološko-oceanografska Plutača koja se nalazi 8 milja od najisturenijeg hrvatskog otočića-hridi, zabilježila je u dva navrata maksimalnu visinu vala od 8.1 metara. Molunat je zabilježio valove do 7 metara.

Problemi u Ublima i zabrinutost mještana

Osim s orkanskim udarima juga, Lastovo se prošle noći borilo s izraženom plimom, odnosno šćigom. Katamarani ni danas nisu plovili, a sinoć su pojedini vlasnici u Ublima morali spašavati svoje brodice. Prema njihovim riječima, ovakve se situacije ranije nisu događale, a dio mještana problem povezuje s izgradnjom nove rive. Zbog opasnih uvjeta, katamaran Jadera morao se povući u zavjetrinu, prema Pasaduri, jer bi, kako tvrde, u luci bio izložen velikom riziku oštećenja. Ističu i da brod nije bio vezan uz novu, nego uz staru rivu.

U četvrtak se vrijeme smirilo, more više nije valovito, no pojavio se novi problem. Bez obzira na to, razina mora je i dalje povišena zbog plime.

“Katamarani uredno stružu po rivi, a mogu li mještani i posada spavati po noći, znaju samo oni. Zbog plime potrebno je doslovno planinariti po rampi da bi se ukrcalo u brod. Idealno razgibavanje za stariji svit na štakama, a ima ih po škoju. Odgovorni i dalje ‘prate situaciju’”, pričaju nam stanovnici koji žive u blizine luke Ubli.

Naglašavaju da je ovakva situacija, kada se zbog položaja rampe putnici otežana kreću prilikom ukrcaja i iskrcaja, riskantno po njihovu sigurnost.

“Pitanje je vremena kad će rampa nekoga osakatiti. A onda će opet biti kriv kapetan, oni su idealni krivci kad se nešto dogodi. Makar nisu, ali koga to briga. kada se dogodi zlo”; zaključuju naši sugovornici.