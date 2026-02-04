Nevjerojatni prizori iz Splita, Kaštela, Trogira - more ulazi u objekte. Službeno, jedno od najjačih juga i najvećih plima ovog stoljeća

Na Dalmaciji Danas danima smo najavljivali scenarij koji se na Jadranu, a osobito u Dalmaciji odvio u drugom dijelu srijede. Snažna ciklona donijela je kišu, jugo, valove, ali i izraženu ciklonalnu plimu.

Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su razinu mora koja je preko 70 centimetara iznad uobičajene razine, a plima je bila najizraženija između 18 i 21 sati. Prema nama dostupnim informacijama, radi se o jednoj od 10 najvećih plima koje su zabilježene na našem području od početka službenih mjerenja.

Preko 70 centimetara iznad prosječne razine

Kada se ovako visoka plima dogodi za vrijeme visokih valova, kakvi su se dogodili, rezultat su plavljenja nižih dijelova obale čak do prvih kuća, a pravi razmjeri štete večerašnjeg nevremena znat će se tek u četvrtak.

Za aktualnu noć postoji dobra i loša vijest. Dobra je svakako da će vjetar značajno oslabiti, a time će se smanjiti valovi. Međutim, kako se očekuje vrhunac lunarne plime oko zore, more će i dalje biti značajno iznad uobičajene razine.

Plima diljem obale i otoka

Izražena ciklonalna plima zabilježena je diljem Dalmacije, a osobito su je detaljno dokumentirali članovi Crometeo tima koji nerijetko riskiraju i skupu opremu, nadamo se ne i vlastitu sigurnost, da bi zabilježili ove ekstremne pojave.

Tako su brojne snimke stigle s Hvara, Visa, Biševa, Korčule, Lastova, kao i iz Splita, Kaštela i Trogira, ali i drugih dijelova obale.

Pri tome je more ulazilo u pojedine kuće na području Trogira i Kaštela, a u Splitu je također razina mora bila takva da je more ulazilo u objekte koji su bliže moru. Tako su poplavili dijelovi uvala Zenta, Firule, Ovčice i Bačvice.

U Splitu je u srijedu navečer zabilježen najjači udar juga od 131,4 km/h. Neslužbeno, radi se o trećem najjačem udaru juga od početka službenih mjerenja.

Na DHMZ-ovoj postaji Split-Marjan kroz povijest su zabilježeni iznimno snažni udari juga, a službena mjerenja jasno pokazuju koji su događaji bili najsnažniji. Apsolutni rekord i dalje drži udar juga od 149 km/h, odnosno 41,4 m/s, izmjeren 1. veljače 1986. godine.

Najjače jugo izmjereno u 21. stoljeću zabilježeno je 12. studenoga 2019., kada je brzina udara dosegla 134 km/h. Ta ciklona ostala je posebno zapamćena zbog rekordno visokih razina mora i plavljenja splitske Rive.

Posebno mjesto u kolektivnom sjećanju zauzima i jugo iz 1999. godine, koje je ostalo upamćeno zbog velike materijalne štete i izraženog plavljenja obale.

Današnje jugo moglo bi biti treće najjače od početka mjerenja. Spomenimo i da je najviša srednja satna brzina juga iznosila 26.4 m/s, a izmjerena je 21. ožujka 1971. godine.

Spomenimo da je u srijedu navečer na Crometeo automatskoj mjernoj postaji Zvjezdano selo Mosor izmjeren orkanski udar vjetra od 145 km/h.