Close Menu

VIDEO: Građani u Zadru pružaju podršku Filipu Zavadlavu, pogledajte snimku

Upravo sada u Zadru

Danas u Zadru građani se okupljaju u znak podrške Filipu Zavadlavu.

Građani se sutra okupljaju ispred zadarskog zatvora u znak podrške Filipu Zavadlavu

Organizira se mirni skup podrške Filipu Zavadlavu ispred zatvora u Zadru

Skup se održava ispred zatvora na adresi Zore dalmatinske 1 i naglašava miran i dostojanstven karakter. Kako smo i ranije pisali, organizatori pozivaju na poštovanje ljudskog dostojanstva te odgovorno i savjesno djelovanje institucija.

Čekajući odluku Vrhovnog suda: Filip Zavadlav, junak ili hladnokrvni egzekutor? Pomilovanje ili 50 godina zatvora?

Okupljanje nema politički karakter, već je riječ o građanskoj inicijativi fokusiranoj na izražavanje stava javnosti kroz miran i primjeren skup. Organizatorica je samohrana majka iz Osijeka, a sudionici iz drugih gradova nude slobodna mjesta u automobilima za sve koji žele doći.

Što se događa? Opet je počelo ludilo oko Filipa Zavadlava, pojavile se glasine da ga je Milanović pomilovao

U sklopu vijesti možete pogledati video s događaja, koji prikazuje tijek okupljanja i reakcije građana na mjestu događaja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
6
Haha
0
Nice
1
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
3