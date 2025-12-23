VIDEO: Građani u Zadru pružaju podršku Filipu Zavadlavu, pogledajte snimku

Danas u Zadru građani se okupljaju u znak podrške Filipu Zavadlavu.

Skup se održava ispred zatvora na adresi Zore dalmatinske 1 i naglašava miran i dostojanstven karakter. Kako smo i ranije pisali, organizatori pozivaju na poštovanje ljudskog dostojanstva te odgovorno i savjesno djelovanje institucija.

Okupljanje nema politički karakter, već je riječ o građanskoj inicijativi fokusiranoj na izražavanje stava javnosti kroz miran i primjeren skup. Organizatorica je samohrana majka iz Osijeka, a sudionici iz drugih gradova nude slobodna mjesta u automobilima za sve koji žele doći.

U sklopu vijesti možete pogledati video s događaja, koji prikazuje tijek okupljanja i reakcije građana na mjestu događaja.