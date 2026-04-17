"Živili običaji": Spektakularan doček dote u Vrlici oduševio sve, mladoženja s bengalkama čekao nevjestinu pratnju

U vremenu kada se mnogi stari običaji zaboravljaju, iz Cetinskog kraja stiže jedna topla i autentična priča koja je oduševila društvene mreže i još jednom pokazala koliko su tradicija i zajedništvo duboko ukorijenjeni u dalmatinskom zaleđu.

Mladoženja Mario Ante dolazi iz Vrlike, dok je mlada Božena iz Velića, a njihova svadba ovih je dana u središte pažnje stavila jedan poseban običaj – dotu.

Kako izgleda „dota” u Cetinskom kraju

Riječ je o starom običaju u kojemu, zanimljivo, ne sudjeluju ni mladenci ni roditelji. Iz kuće mladoženje u Vrlici prema Veliću odlaze prema Veliću odlaze kum, braća, ujac Ante, One, Brajo te prijatelji i stari svatovi - ali bez oca.

Posebnu čar ovom događaju daje činjenica da su sudionici nosili dijelove tradicionalne vrličke nošnje, poput košulja i kapa, po čemu je ovaj kraj nadaleko poznat.

Kod mlade u Veliću „kupuje” se dota, a zatim u Vrliku dolaze dvije strine, kuma i prijateljice mlade. One u kuću mladoženje unose dotu, uređuju bračnu sobu, namještaju krevet i – zaključavaju vrata.

Ključ potom predaju majci mladoženje, koja će ga tek nakon vjenčanja predati mladencima.

Doček uz bengalke i pjesmu

Dolazak dote u Vrliku pretvorio se u pravu feštu. Doček je bio posebno dojmljiv – uz bengalke i veselje, među onima koji su dočekivali bio je i sam mladoženja Mario Ante, dugogodišnji član KUD-a „Milan Begović” iz Vrlike i vrsni plesač nijemog vrličkog kola.

Dok se u kući slavilo, mlada je u Veliću čekala subotu i dan vjenčanja, čime se dodatno naglašava posebnost ovog običaja – svatko ima svoju ulogu, ali mladenci ostaju po strani do samog čina sklapanja braka.

Društvene mreže oduševljene pričom

Ovaj događaj nije prošao nezapaženo ni na društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici iz Sinjske krajine hvalili očuvanje običaja. Zanimljiv detalj bio je i nestanak jedne kape tijekom događaja, koja se ubrzo počela tražiti po lokalnim grupama, što je dodatno nasmijalo i povezalo zajednicu.

Ova priča iz Vrlike i Velića podsjeća da, unatoč modernim vremenima, postoje običaji koji i dalje žive punim plućima – uz pjesmu, zajedništvo i ponos.

Mario Ante i Božena svoju će životnu priču započeti u subotu, ali već sada su pokazali da tradicija u njihovom kraju ima posebno mjesto – i budućnost.