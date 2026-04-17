Iran: Naš obogaćeni uranij neće biti prebačen nigdje

Iran je odbacio tvrdnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da će Sjedinjene Države preuzeti iranski obogaćeni uranij.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je za državne medije da Teheran to ne razmatra.

"Moram naglasiti da iranski obogaćeni uranij ni na koji način neće biti prebačen nigdje. Kao što je iransko tlo za nas važno i sveto, tako je i ovo pitanje za nas od velike važnosti", rekao je Baghaei. Dodao je da takva opcija nikada nije bila na stolu.

Govoreći o mogućnosti obustave obogaćivanja uranija, Baghaei je kritizirao napise da se o tome razgovara tijekom pregovora, ali to nije izravno demantirao.

Što je Trump rekao?

Trumpove izjave dolaze nakon što je ustvrdio da će Iran predati svoj obogaćeni uranij, koji bi potom bio prebačen u Sjedinjene Države. "Sredit ćemo to zajedno. Ući ćemo s Iranom, laganim i opuštenim tempom, spustiti se dolje i početi s iskapanjem velikim strojevima... Vratit ćemo ga u Sjedinjene Države", rekao je Trump.

Spomenuo je i "nuklearnu prašinu" te dodao da će ona biti prikupljena "vrlo brzo". Trumpov se izraz odnosi na ono što on smatra ostacima nakon što su Sjedinjene Države i Izrael u lipnju prošle godine bombardirali iranska nuklearna postrojenja, piše Index.