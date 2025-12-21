Organizira se mirni skup podrške Filipu Zavadlavu ispred zatvora Zora dalmatinska

Građani organiziraju mirni skup podrške Filipu Zavadlavu, koji će se održati u Zadru, 23.12.2025., ispred zatvora Zora dalmatinska.

Cilj okupljanja je iskazivanje podrške i solidarnosti, uz istodobni poziv na poštovanje ljudskog dostojanstva te odgovorno i savjesno djelovanje institucija. Organizatori ističu kako je riječ o mirnom i dostojanstvenom skupu, usmjerenom na temeljne humanitarne vrijednosti.

Naglašavaju i da okupljanje nema politički karakter, već predstavlja građansku inicijativu čiji je fokus na izražavanju stava javnosti kroz mirno okupljanje. Organizatorica skupa je samohrana majka iz Osijeka.

Skup će se održati u Zadar, a organizatori pozivaju sve sudionike da se pridržavaju mirnog i primjerenog ponašanja.

Kako navode sudionici okupljanja, dio građana koji dolaze iz drugih gradova javlja da ima slobodnih mjesta u automobilima za sve koji žele doći.