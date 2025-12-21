Close Menu

Organizira se mirni skup podrške Filipu Zavadlavu ispred zatvora Zora dalmatinska

Evo što im je cilj
Filip Zavadlav

Građani organiziraju mirni skup podrške Filipu Zavadlavu, koji će se održati u Zadru, 23.12.2025., ispred zatvora Zora dalmatinska.

Cilj okupljanja je iskazivanje podrške i solidarnosti, uz istodobni poziv na poštovanje ljudskog dostojanstva te odgovorno i savjesno djelovanje institucija. Organizatori ističu kako je riječ o mirnom i dostojanstvenom skupu, usmjerenom na temeljne humanitarne vrijednosti.

Naglašavaju i da okupljanje nema politički karakter, već predstavlja građansku inicijativu čiji je fokus na izražavanju stava javnosti kroz mirno okupljanje. Organizatorica skupa je samohrana majka iz Osijeka.

Skup će se održati u Zadar, a organizatori pozivaju sve sudionike da se pridržavaju mirnog i primjerenog ponašanja.

Kako navode sudionici okupljanja, dio građana koji dolaze iz drugih gradova javlja da ima slobodnih mjesta u automobilima za sve koji žele doći.

 

