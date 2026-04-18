Makaranin koji je osvojio Francusku vraća se kući: “Ili sad ili nikad” – danas mijenja živote djece

Toni Grle, 31-godišnji Makaranin, iza sebe ima bogato sportsko i životno iskustvo koje je gradio daleko od kuće. S 20 godina otišao je u Francusku, gdje je deset godina igrao ragbi, radio s djecom te stjecao iskustvo koje danas koristi u Makarskoj kroz projekt SPORTski INpuls. Svoj sportski put započeo je vrlo rano, ali kako sam kaže, izbor sporta zapravo nije bio velik.

Nije bilo slučajno, cijela moja obitelj je u ragbiju, od oca, strica tako da nisam baš imao baš puno izbora koji sport odabrati, bilo je ragbi ili ragbi. Mada i ja sam se zaljubio u ragbi od prvog trenutka. Jedino mi je majka bila malo protiv. Kako sam igrao i vaterpolo, morao sam bježati sa vaterpola da bi išao na ragbi, tako da je ragbi bio velika ljubav od početka, govori Toni Grle za portal Pod Biokovom.

Prve ozbiljnije korake u ragbiju napravio je u tinejdžerskim godinama, a već s 18 godina zaigrao je za seniorsku reprezentaciju Hrvatske. Ubrzo je stigla i prilika za odlazak u inozemstvo.

Počeo sam prvo igrati prvo za mladu hrvatsku reprezentaciju, trebalo mi je malo vremena da se ja razvijem. Sa 18 godina sam već zaigrao za hrvatsku seniorsku reprezentaciju. I onda tu na par utakmica, primijetio me jedan agent i trener iz Bosne koji je igrao dugo u Francuskoj, i on mi je pomogao da nađem klub u Francuskoj. Tako je to krenulo, prisjeća se Grle.

U Francusku odlazi s 20 godina, gdje započinje desetogodišnje poglavlje života i karijere.

Pa u početku je bilo nezgodno. Nisam nikad otišao daleko od kuće tako da je bilo malo teško, ali bila mi je velika želja otići malo iz Makarske, vidjeti nešto drugo. Prvo sam otišao u Beaune, gradić kao Makarska u Club Sportif Beaune. Mi smo odmah prvu godinu ušli u višu diviziju, bez poraza smo osvojili četvrtu ligu. Ušli smo u treću ligu, Federal 1, gdje smo kasnije igrali tri godine, to je polu-profesionalna liga, objašnjava Grle.

Paralelno s igranjem počeo je i raditi s djecom, što će kasnije postati njegov glavni životni smjer.

Rad sa djecom meni je uvijek bio izazov i motiv. Čak kad sam došao tamo, ja sam njima odmah spomenuo da bi volio raditi sa djecom. Normalno prioritet je bio da naučim jezik. Bilo je jako teško, lomi se dosta jezik, treba se naglasak naučit, jednostavno ako se naglasak ne savlada ne razumiju te. Učio sam čitajući novine, gledajući televiziju, trebalo mi je dvije do tri godine da savladam jezik. Tako da prve dvije godine nisam radio sa djecom jer nisam pričao francuski, ali kada sam ga naučio odmah sam se uključio, govoriGrle..

Radio je i kao sportski edukator u popravnom domu, gdje je s mladima provodio različite aktivnosti.

Bilo je tu svega, i nasilnih i smiješnih scena. Jedna od prvih večeri na poslu ostala mi je u sjećanju, kad smo imali situaciju s jednim momkom koji je napravio nered u sobi te je uništio zidove. Bilo je i situacija kad je momak pobjegao na planini pa ga je helikopter spašavao. Stvarno svega i svačega, prisjeća seGrle.

Unatoč stabilnom životu u Francuskoj, odluka o povratku u Makarsku sazrijevala je godinama.

Ja bi dolazio ovdje za Božić, i ljeti bi došao na odmor, a svaki put kad bi išao nazad bi bila knedla u grlu. Jednostavno ja bi došao u Francusku, a prva misao bi mi bila kad ću se vratiti. Rekao sam ili sad ili nikad, kaže Grle.

U Makarsku se vratio prije godinu dana i danas radi kao trener koordinator u projektu SPORTski INpuls.

To je projekt zajednice sportova grada Makarske, projekt za rad sa djecom s fizičkim i socijalnim poteškoćama, ali su pozvana sva djeca. Projekt obuhvaća više sportova, od gimnastike i penjanja do ragbija i nogometa. Dijete može izabrati jedan ili više sportova kroz tjedan. Imamo dobru ekipu trenera i vjerujem da projekt može jako lijepo funkcionirati, objašnjava Grl za za portal Pod Biokovom.

Projekt je tek krenuo, ali interes već postoji, a cilj je rad u manjim grupama kako bi se svakom djetetu moglo posvetiti dovoljno pažnje.

Pozivam svu djecu da nam se priključe u projektu Sportski impuls. Projekt je otvoren za sve, a posebno nam je važno uključiti djecu s fizičkim i socijalnim poteškoćama kojoj sport može najviše pomoći. Individualno se posvećujemo svakom djetetu, poručuje Grle.

Povratkom u Makarsku, Grle je zatvorio jedno poglavlje života, ali i otvorio novo u kojem njegovo iskustvo dobiva dodatnu vrijednost kroz rad s djecom.