Krenulo je: Stranac skočio s broda i plivao do Rive, nije sve išlo "glatko"

Prve tropske večeri stigle su u Split, a s njima i nezaobilazni znakovi početka turističke sezone – sve veći broj mlađih gostiju na Rivi i, naravno, poneki prizor koji izaziva nevjericu, ali i blagi osmijeh kod domaćih.

Tako su Splićani u petak predvečer svjedočili jednoj takvoj epizodi koja se, ruku na srce, savršeno uklapa u neformalni “uvodni program” ljeta.

Jedan mlađi stranac odlučio je, iz zasad nepoznatih razloga, osvježiti se skokom u more – i to s turističkog broda pri samom ulasku u splitsku luku. Skok je, kako se čini, prošao bez poteškoća. Problem je nastao u drugom dijelu plana – povratku na kopno.

Nakon što je doplivao do obale, uslijedilo je nekoliko pokušaja penjanja koji nisu išli baš po planu. Situaciju su s rive promatrale tri djevojke, od kojih mu je jedna pokušala pomoći pruživši ruku, no ni to nije odmah riješilo problem.

U međuvremenu, dio prolaznika već je razmišljao o intervenciji, dok su neki, realno procjenjujući situaciju, zaključili da je riječ o kombinaciji skliske rive i – moguće – malo previše “tekuće hrabrosti”.

– Skočio je s turističkog broda u more pri samom ulasku u Splitsku luku. Nakon toga je doplivao k obali. Sve se zbilo u petak oko 19:30, – ispričao je za Dalmaciju Danas jedan Splićanin.

Nakon kraće borbe s gravitacijom, zidom i vlastitim odlukama, mladić je ipak uspio izaći iz mora, čime je ova mala epizoda završila bez posljedica – osim možda pouke da Riva nije baš zamišljena kao izlaz iz mora.

