Potresan slučaj iz Hrvatske. Majka (87) progovorila o sinu (63) koji živi s njom i ne plaća ništa: "Frižider je stavio u hodnik..."

Zbog ekonomskog nasilja na štetu vlastite 87-godišnje majke na 90 dana zatvora osuđen je 63-godišnji umirovljeni soboslikar.

Prekršajna sutkinja ga je, iako je negirao optužbe, proglasila krivim zbog kršenja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a u kaznu će mu biti uračunato 14 dana koja je dosad proveo iza zatvorskih rešetaka, piše Jutarnji list.

Također, naredne dvije godine na snazi mu ostaje mjera udaljenja iz zajedničkog kućanstva, a ukoliko je prekrši, prijeti mu novih najmanje 10 dana zatvora. Sud ga je obvezao i na plaćanje 50 eura sudskih troškova.

"U zatvoru sam bio dva tjedna"

"Nije točno da ja nisam sudjelovao u troškovima održavanja zajedničkog kućanstva. Pa ja sam plaćao sve račune za struju, vodu, komunalije... U zatvoru sam bio dva tjedna i normalno da u tom razdoblju jedino nisam mogao račune plaćati", uvjeravao je sud optuženi umirovljenik."

Potom su mu predočene fotokopije računa za struju, čistoću i ostalo, pa je nastavio s tvrdnjama da je on sve račune plaćao i ostavljao u kuhinji.

"Što se tiče presude iz 2021. kojom sam proglašen krivim, tu vam nije bilo nikakvog nasilja. Nakon bratove smrti 2015. rekao sam da ću plaćati račune. Ona i sestra to nisu htjele, ali ja sam račune ipak plaćao kad bih ih pronašao u pošti", pravdao se još 63-godišnjak.

Optuženikova 87-godišnja majka na sudu je ispričala da je u stanu, nakon smrti supruga prije 13 godina, ostala živjeti s dvojicom sinova. Jedan je preminuo, a drugi s kojim je ostala tvrdi da u troškovima života nije sudjelovao.

"Prije godinu dana kupio je jedno kuhalo. Stavio ga je u svoju sobu. Frižider je stavio u hodnik i rekao da se odvaja od mene. To je inače stan od 100 m² i ima jedno mjerilo za struju, plaća se komunalna naknada i pričuva i ništa se od tih troškova ne može odvojiti. A on nije plaćao ništa. Imam 590 eura mirovine i, kada kupim lijekove, jedva preživljavam. Jedini račun koji je platio bila je struja od 16,29 eura za svibanj 2025. Cijelo vrijeme živi u stanu iako je dobio mjeru opreza zabrane uznemiravanja. On se toga pridržava, ali ne plaća troškove. Ja ne želim da moj sin više živi sa mnom u stanu jer ja više ne mogu plaćati sve troškove", odlučna je bila umirovljenica kojoj je sud povjerovao, piše Jutarnji list.

Inače, iz rješenja Županijskog suda od ove godine vidi se da su protiv njega u tijeku kazneni postupci zbog dvaju nasilja u obitelji i dviju prijetnji smrću.