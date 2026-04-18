Senzacionalna arheološka nalazišta u Turskoj i konferencija o Ilirima: HTV donosi zanimljivu emisiju, u fokusu i Ilirikon 2026. u Pločama

U nedjelju 19. travnja 2026. godine u kasnovečernjem terminu (23:20 – 00:15) na HTV3 bit će emitirana nova epizoda emisije „Na rubu znanosti“ pod nazivom „Drevni arheološki lokaliteti Turske“. Reprizno prikazivanje predviđeno je za ponedjeljak 20. travnja u 17:05 sati na istom programu.

U emisiji će gostovati Miško Erak, koji će govoriti o značajnim arheološkim lokalitetima na području današnje Turske, s naglaskom na nalazišta poput Göbekli Tepea, jednog od najstarijih poznatih monumentalnih kompleksa na svijetu. Riječ je o lokalitetu koji je u znanstvenim krugovima prepoznat kao važan za razumijevanje ranih faza organiziranog društva i religijskih praksi u prapovijesti.

Emisija će se osvrnuti na razvoj arheoloških istraživanja i spoznaja o najranijim civilizacijama, od Mezopotamije i Sumerana do kasnijih kultura poput Hetita i Frigijaca. Poseban naglasak stavlja se na rezultate istraživanja koji su potvrđeni u relevantnoj znanstvenoj literaturi, uz nastojanje da se kompleksna prošlost prikaže utemeljeno i bez senzacionalizma.

Autor i voditelj emisije je Krešimir Mišak.

Najavljena konferencija Ilirikon 2026. u Pločama

Gost emisije najavit će i međunarodnu konferenciju Ilirikon 2026., koja će se održati u Pločama posljednjeg vikenda u rujnu ove godine. Riječ je o događanju posvećenom proučavanju ilirske kulturno-povijesne baštine, koje će okupiti različite predavače i sudionike zainteresirane za ovu temu.

Program konferencije uključuje stručna predavanja, vođene obilaske arheoloških lokaliteta na području doline Neretve, kao i kulturne sadržaje poput izložbi, filmskih projekcija i glazbenih programa. Organizatori najavljuju i objavu zbornika radova, koji će objediniti izlaganja sudionika.

Konferenciju organizira udruga Obličevac uz podršku lokalnih institucija i partnera.

Detaljnije informacije o programu i sudionicima dostupne su na službenim stranicama organizatora.