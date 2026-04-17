Nikada ne biste trebali kuhati s vrućom vodom, evo zašto

Iako vas može privući ideja da odmah ulijete vruću vodu kada trebate zakuhati vodu za tjesteninu, to ne biste trebali raditi. Glavni razlog je taj što se nečistoće iz cijevi, poput olova, mogu otapati u vodi. Prema američkoj Agenciji za zaštitu okoliša (EPA), "vruća voda otapa olovo brže od hladne i zato je veća vjerojatnost da sadrži veće količine olova."

Olovne cijevi česte su u gradovima sa starijom infrastrukturom. A nije problem samo olovo. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozoravaju i na bakar kao potencijalni kontaminant.

Tko je najugroženiji zbog vode kontaminirane olovom

Kratko rečeno: olovo nije dobro ni za koga. To znači da je najbolje izbjegavati kuhanje s vrućom vodom iz slavine. Važno je napomenuti da su bebe i mala djeca posebno osjetljivi na olovo.

Što koristiti umjesto vruće vode iz slavine

Umjesto korištenja vruće vode iz slavine, najbolje je uvijek početi s hladnom vodom, čak i ako ćete je potom zagrijavati na štednjaku.

Osim toga, EPA preporučuje i ispiranje cijevi tako da pustite vodu da teče dok ne postane potpuno hladna, piše N1.