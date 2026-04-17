Kada baciti ostatke hrane iz hladnjaka?

Gostujući u emisiji BBC Morning Live, doktor Xand van Tulleken objasnio je koliko dugo je sigurno čuvati ostatke hrane u hladnjaku prije nego što postanu rizični za zdravlje. Odgovorio je na često pitanje o tome jesu li curry, pizza ili kineska hrana naručeni za van sigurni za jelo i nakon nekoliko dana, piše Mirror.

Koliko dugo čuvati ostatke?

U segmentu posvećenom opasnostima koje vrebaju iz hladnjaka, dr. Van Tulleken upitao je goste i voditelje bi li pojeli hranu koja nekoliko dana stoji u hladnjaku. "Recimo da ste naručili hranu. U hladnjaku je već nekoliko dana. Izgleda dobro, miriše dobro. Biste li je pojeli?" upitao je. Nakon što je većina odgovorila potvrdno, otkrio je pravilo kojega bi se svi trebali držati kako bi izbjegli moguće trovanje hranom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ostaci hrane mogu se čuvati najviše dva dana. Dakle, rekao bih da ih nakon dva dana treba baciti", pojasnio je. Voditeljica Helen Skelton primijetila je kako je "kineska hrana bolja dan kasnije", na što je liječnik upozorio da je jedan od rizika upravo to što lako zaboravimo kada smo nešto naručili. "Lako je zaboraviti. Pomislimo: 'Ma, tek je srijeda, a to smo jeli za vikend'", rekao je.

Što s mlijekom nakon isteka roka?

Mnogi se oslanjaju na "test mirisom" kako bi provjerili je li mlijeko i dalje dobro, čak i ako mu je prošao rok trajanja. Međutim, dr. Van Tulleken ne slaže se s tom metodom. "Sljedeće je mlijeko. Prošla su dva dana od isteka roka. Miriše sasvim u redu. Svi smo to doživjeli, no morate paziti na to da se u mlijeku mogu razviti bakterije koje nemaju miris. Zato ga bacite nekoliko dana nakon isteka roka", savjetovao je.

Može li se odrezati plijesan sa sira?

Liječnik se osvrnuo i na čestu dilemu oko pljesnivog sira. "Kod tvrdog sira poput cheddara možete odrezati plijesan ako zahvatite i dobar dio oko nje, no meki sir može biti opasan. Tu bih bio oprezan. Tvrdi sir da, meki ne", objasnio je, piše Index.