Split je oborio dnevni temperaturni rekord, događa se prva tropska večer godine zbog - fenske bure

Iza nas je neobično topao travanjski dan, barem u Dalmaciji. Službeno su temperature zraka dosezale vrlo visokih 26 stupnjeva Celzijusovih za dio godine. Prema podacima DHMZ-a upravo su Knin i Split (Marjan) bili najtopliji s 25,5°C. Neformalne meteo postaje po srednjoj Dalmaciji bilježile su i više vrijednosti.

Vratimo se na Split koji je u četvrtak zabilježio prvi službeno vrlo topli dan godine, te je zabilježio datumski temperaturni rekord. No, bila je to tek četvrta najranije pojava takvog dana na Marjanu. Osobito je bio zanimljiv niz vrlo toplih dana preklani koji je kulminirao 13. travnja 2024. kada je najviša dnevne temperatura zraka iznosila 27,0°C, dok je ona minimalna bila čak 19,8°C. 17. travnja daleke 1952. "maksimalac" je iznosio 25,3°C, a 18.4.1952. bilo je 25,6°C.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zanimljivo, upravo na današnji datum, 16. travnja 1957. zabilježena je rekordno niska najviša dnevna temperatura zraka od samo 9,0°C.

Temperatura navečer nije padala ispod 20 stupnjeva

Nakon toplo i vrlo toplo dana uslijedila je topla večer, prva tropska večer na većem dijelu Jadrana. Sredinom noći na nekim dijelovima obale, prije svega na splitsko i dubrovačkom području, temperatura zraka i dalje nije pala ispod 20 stupnjeva, što je vrlo rijetka pojava za ovaj dio godine.

Ovakav temperaturni scenarij se događa zbog fenskog utjecaja bure.

U petak i subotu moglo bi biti podjednako toplo ili čak neznatno toplije nego u četvrtak. U petak će biti slaba do umjerene bure koja će navečer jačati kada će biti jakih udara, a još vjetrovitije će biti u subotu koja će ipak biti topla i vrlo topla upravo zbog fenskog efekta bure.

U nedjelju će bura slabiti i bit će tek malo manje toplo, a u ponedjeljak će biti oblačnije uz umjereno jugo i mogućnost za barem malo kiše i koji stupanj niže.