Oglasili se iz HOO-a: 'Policija ne postupa prema sportskim savezima, evo o čemu se zapravo radi'

U povodu neslužbenih medijskih objava da policija po nalogu DORH-a pokreće izvide u svih 88 sportskih saveza i Hrvatskom olimpijskom odboru, oglasila se upravo krovna naša sportska institucija. U kratkom priopćenju odbacuju navode da se provode policijske aktivnosti nad sportskim savezima u Hrvatskoj, piše Večernji list.

- Povodom netočnih medijskih napisa koji su se pojavili u pojedinim portalima, o navodnim policijskim aktivnostima prema nacionalnim sportskim savezima, Hrvatski olimpijski odbor ističe kako se radi o pogrešnoj interpretaciji. Hrvatski olimpijski odbor proslijedio je svim nacionalnim sportskim savezima dopis temeljem zastupničkog pitanja koje je u Hrvatskom Saboru postavila zastupnica Marijana Puljak. Naglašavamo kako se ne radi ni o kakvim policijskim radnjama niti postupanjima tijela kaznenog progona - pišu i dodaju:

- Hrvatski olimpijski odbor, kao i uvijek, stoji na raspolaganju za sve medijske upite te za suradnju sa svim nadležnim institucijama, sportskim i državnim, uz punu otvorenost za sve eventualne dodatne upite i oblike nadzora - navodi se u priopćenju HOO-a.

Podsjetimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na upit Večernjeg lista odgovorio je: "Izvidi se u povodu podnesenih kaznenih prijava provode protiv pojedinaca u Hrvatskom skijaškom savezu i Hrvatskom judo savezu", rekao je GDO Ivan Turudić.

Policija je prije nekoliko dana izuzela dokumentaciju iz Hrvatskog judo saveza, a prošlog mjeseca pokrenuta je istraga zbog malverzacija u Hrvatskom skijaškom savezu teških čak 30 milijuna eura. Protiv odbjeglog bivšeg čelnika skijaškog saveza Vedrana Pavleka raspisana je međunarodna tjeralica jer nije dostupan vlastima, a četvero njegovih suosumnjičenika se nalazi u istražnom zatvoru, dok Uskok ispituje svjedoke. Nezakonitosti u sportskim savezima osudile su sve političke opcije, a ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je da je u interesu Vlade RH da se u potpunosti rasvijetle sve moguće nepravilnosti te utvrdi odgovornost.

Upozorio je da sva postupanja koja nisu u skladu sa zakonima i propisima trebaju biti predmet istrage, naglasivši da odgovornost snose i pravne osobe i pojedinci. Glavina je kazao i da je ministarstvo zaprimilo opsežnu dokumentaciju Hrvatske turističke zajednice vezanu uz financiranje Hrvatskog skijaškog saveza, nakon čega je pokrenut službeni nadzor. U tijeku je kontrola koja obuhvaća razdoblje dulje od deset godina, a po završetku postupka javnost će biti obaviještena o nalazima, kazao je Glavina.

Nakon što je u medijima sinoć objavljeno da Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide o sponzorstvima Hrvatske lutrije sportskim savezima ta državna tvrtka je priopćila da izvida zasad nema, poručivši da će, ako bude zatraženo, u potpunosti surađivati i dostaviti sve potrebne informacije o poslovanju, piše Večernji list.